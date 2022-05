Prome Minister Evelyn Wever – Croes: PENSIONADONAN NO A ENTREGA E 12.6%: Tur pensionado cu ta haya pension di APFA a haya nan pension complete

SOLAMENTE PENSIONADONAN CU TA HAYA GELIJK BEDRAG A ENTREGA MITA DI E UITKERING AKI

ORANJESTAD– Recientemente a bin un confusion pa loke ta trata si pensionadonan lo a entrega 12.6% mientras cu nan no mester a haci esaki. Prome Minister Evelyn Wever-Croes pa aclarea esaki, a enfatisa cu pensionadonan no a entrega e 12.6%. Solamente pensionadonan cu ta haya gelijk bedrag a entrega mita di e uitkering aki.

Prome Minister a duna di conoce cu na mei 2020 cu Aruba mester a corta, e peticion di Hulanda tabata pa Gobierno baha tur gasto di personal. E pensionadonan cu a baha cu pension prome cu 2015 ta haya un uitkering adicional riba nan pension. Esaki yama Gelijk Bedrag cu e grupo di pensionado aki ta haya na december. Di e uitkering aki Gobierno a pidi e pensionado pa entrega mita. E pensionadonan cu a baha despues di 2015, no mester a entrega nada pasobra nan no ta haya e uitkering aki. Gobierno ta purbando pa fin di aña por duna e placa aki completo bek na tur e pensionadonan cu tin derecho riba e Gelijk Bedrag.

“Mi a compronde cu e sindicatonan a papia cu Secretario di Estado na unda a bin dilanti cu e exigencianan no tabata pa corta den pension. Y Gobierno no a corta den pension tampoco. Tur hende cu ta haya pension di APFA a haya nan pension completo. Loke nos mester a corta ta den e uitkering pasobra no tabata tin placa. Ta den e uitkering cu ta un grupo so ta haya nos a corta mita, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister a remarca cu esaki ta algo cu ni Secretario di Esatdo tabata sa. Esaki Prome Minister a aclaria cu señora Van Huffelen despues cu di e confusion cu a reina na unda sindicatonan a acusa Prome Minister di ta gaña y manipula.

“Awor cu tur cos ta aclarea, mi kier garantisa pensionadonan cu tin derecho riba e uitkering cu a wordo reduci na mita pa motibo di Covid, cu nos ta haciendo tur lo posibel pa december di e aña aki, nos por paga nan tambe e gelijk bedrag completo. Nos pais ta den crisis ainda, nos ta haciendo tur lo posibel pa nos sali padilanti, pone e ser humano central, traha riba e poder di compra di nos ciudadanonan y nos lo sigui traha riba esaki tambe”, Prome Minister a termina bisando.

