KONDISHON PA POR ELIMINÁ E REDUKSHON DI 12.5%.

Willemstad – Promé Minister Gilmar Pisas a sostené un kombersashon telefóniko ku Sekretario di Estado enkargá ku Relashonnan den Reino, sra. Alexandra van Huffelen dia 19 mei 2022.

Durante di e kombersashon aki Promé Minister sr. Pisas a keda pon’é na altura di e intenshon pa por haña e oportunidat di por kita e redukshon di 12.5% for di kondishonnan laboral di ámtenar i tambe otro personal pa kende e redukshon di 12.5% aki ta konta ya kaba for di aña 2020.

E desishon definitivo a kai dia 20 mei 2022 na Hulanda i esaki a sigui ku un komunikado di prensa hulandes mesun dia.

Loke e komunikado no ta bisa ta e kondishonnan bou di kua e eliminashon di e redukshon di 12.5% lo por tuma lugá.

Promé Minister sr. Pisas a opta pa no reakshoná mesora i a warda e bishita di sra. Van Huffelen, kual a tuma lugá dia 25 mei 2022, pa asina por a haña un aklarashon riba sierto di e kondishonnan aki.

Tin di e kondishonnan aki ta kosnan ku Gobièrnu ta di akuerdo ku nan, pero tin sierto di nan ku mester di evaluashon promé ku fiha un posishon riba nan.

Pa e motibu aki tambe Gobièrnu su instrukshon den Konseho di Minister di Reino riba e punto aki tabata pa wanta e tratamentu pa e próksimo reunion di Konseho di Minister di Reino.

E kondishonnan bou di kual Gobièrnu di Kòrsou por eliminá e redukshon di 12.5% ta:

Por kuminsá eliminá e redukshon di 12.5% na momentu ku e lei ku ta regulá e entrada di personanan den funshon haltu di entidatnan liá na Gobièrnu di Kòrsou (Landsverordening normering topinkomens Curaçao) drenta na vigor;

Ora tin tambe e fondonan den propio Presupuesto di Pais pa eliminá e redukshon di 12.5% i no por hasi’é ku fondonan di sosten di likides. Pa por hasi esaki mester entrega un petishon na Kolegio di Supervishon Finansiero (CFT) pa evaluashon;

E focus pa por kita e redukshon di 12.5% mester ta konsentrá riba e personanan ku ménos entrada;

Ora tin sufisiente espasio pa eliminá e redukshon di 12.5% kompletamente for di Presupuesto di Pais – si akaso no tin otro desaroyo inesperá – no por hasi un solisitut riba e artíkulo 25 di e Lei di Reino di supervishon finansiero;

Mester duna ehekushon rápido na e medida B.5 di e Pakete di Pais ku tin e meta pa asina redusí e “public wage bill”;

E redukshon di 25% pa mandatario i parlamentario ta keda vigente;

E salario di empleadonan públiko despues di eliminá (parsialmente) e redukshon di 12.5% no por surpasá e salario di e mandatario i parlamentario ku tin e redukshon di 25% ainda vigente;

Por kuminsá ku e redukshon di 12.5% solamente despues di un desishon di Konseho di Minister di Reino kaminda ku Kolegio di Supervishon Finansiero mester establesé ku Kòrsou a kumpli ku e kondishonnan.

Gobièrnu di Kòrsou ta keda den konsulta ku Sekretario di Estado sra. van Huffelen i su tim i a manda informá Parlamento tambe di e kondishonnan ariba menshoná.

Share on: WhatsApp