Notisia di polis di djabièrnè 27 di mei te ku djaluna 30 di mei 2022/Politieberichten van vrijdag 27 mei tot en met maandag 30 mei 2022

Vários aksidente di tráfiko wikènt tras di lomba

Durante di e wikènt tras di lomba vários aksidente di tráfiko ku herido a tuma lugá.

Riba djadumingu 29 di mei, alrededor di 4.15 or di mardugá un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Sabana Piedra Krus. Pa motibu deskonosí shofùr di e outo a pèrdè kontrol i kore drenta mondi. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. Pa mas o ménos 6.20 or di mainta riba e mesun dia sentral di polis a risibí notifikashon di un aksidente ku a tuma lugá riba Kaya Korona. Aki ambulans a transportá dos okupante di e outo pa hospital pa tratamentu médiko. Algu mas lat, alrededor di 6.35 or di mainta, un kaso di hit & run a tuma lugá riba Kaya Korona. Un outo ku tabata biniendo for di direkshon di Playa, bayendo den direkshon nort a kore dal den un outo ku tabata stashoná i a sigui kore

KPCN ta hasi un apelashon na un i tur pa ta atento den tráfiko, tene bo mes na e velosidat permití, no hasi uzo di bo telefòn miéntras bo ta stür, bisti bo faha di seguridat i bebe na midi. Asina nos tur ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur.

Entrada hudisial

Den oranan di mainta riba djadumingu 29 di mei, a tene un entrada hudisial den un kas na Antriol en konekshon ku un menasa ku arma ku a tuma lugá den e mardugá di 29 di mei. Durante di e entrada hudisial a konfiská un kantidat di droga i a detené un hòmber en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Kurpa sin bida

Riba djabièrnè 27 di mei, alrededor di algu pasa di 3 di atardi sentral di polis a risibí notifikashon ku mester a topa ku un kurpa sin bida den un kas situá na Rincon. Patruya, personal di e departamentu forensíko di KPCN i dòkter a akudí na e sitio. Despues di un investigashon kòrtiku, dòkter a konstatá morto ofisial di un hòmber di inisial A.E., nasé riba promé di novèmber 1969. Forsa na famianan.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 27 mei tot en met maandag 30 mei 2022

Meerdere aanrijdingen afgelopen weekend

Afgelopen weekend vonden er op verschillende locaties meerdere aanrijdingen met gewonden plaats.

Op zondag 29 mei, omstreeks 04:17 uur vond er een eenzijdige aanrijding op de Kaminda Sabana Piedra Krus plaats. De bestuurder van een auto verloor om onbekende oorzaak de macht over het stuur en reed de mondi in. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Omstreeks 06:19 uur op dezelfde dag kreeg de politiecentrale melding van een eenzijdige aanrijding op de Kaya Korona. Twee inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Iets later omstreeks 06:34 vond een hit & run plaats op de Kaya Korona. Een auto die vanuit Playa in noordelijke richting botste tegen een geparkeerde auto en reed verder.

KPCN verzoekt een ieder om attent te zijn in het verkeer. Hou je aan de aangegeven snelheid, maak geen gebruik van je telefoon tijdens het rijden, doe je veiligheidsgordel om en drink met mate.

Zo dragen we allemaal bij een veilig verkeer.

Huiszoeking

In de ochtenduren op zondag 29 mei vond een huiszoeking plaats in een woning in Antriol in verband met een bedreiging met een wapen zaak die in de nachtelijk uren van 29 mei had plaatsgevonden. Tijdens de huiszoeking werd een hoeveelheid drugs aangetroffen. De drugs is in beslag genomen en een man aangehouden in verband met het overtreden van de Opiumwet BES. Onderzoek in de zaak gaat door.

Levenloos lichaam aangetroffen

Op vrijdag 27 mei kreeg de politiecentrale omstreeks 15:00 uur melding dat er een levenloos lichaam in een woning in Rincon werd aangetroffen. Een patrouille, personeel van de forensische afdeling van KPCN en de schouwarts gingen ter plekke. Na een kort onderzoek werd een 53-jarige man met initialen A.E. dood verklaard door de schouwarts.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

Share on: WhatsApp