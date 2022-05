‘Shop’ online sin preokupashon… Pago digital ku tarheta di Visa awor ku mas seguridat 

Banco di Caribe ta keda alsa kalidat di su produkto i servisionan kontinuamente. Den proseso pa sigui inová pa trese solushonnan moderno ahustá na e tempu aktual i pa alsa seguridat riba pagonan digital, pronto bo por disfrutá di e servisio nobo di verifikashon di identidat, Visa Secure, na momento ku ta hasi pago digital ku tarheta di krédito Visa òf tarheta prépago MultiCard.

Visa Secure

E sistema nobo di verifiká identidat na momento ku ta hasi pago digital riba un wèpsait ku ta partisipá na e programa aki, ta komprobá ku e usuario ta e doño di e tarheta. Promé ku finalisá kada transakshon digital, e doño di e tarheta mester konfirmá su identidat. E chèns pa un otro persona hasi uso di e tarheta i kometé froude ta limitá. Di e manera aki ta alsa e nivel di seguridat di pagonan digital ku e tarhetanan menshoná.

Kon e sistema aki ta funshoná?

Tur kliente por sigui hasi pago digital ku nan tarheta di krédito Visa òf MultiCard manera di kustumber. Despues ku bo yena e informashon di bo tarheta i finalisá bo transakshon, un pantaya lo paresé indikándo ku bo mester skohe e método ku bo ta deseá pa risibí bo kódigo di verifikashon ku ta konsistí di 6 sifra. Por skohe pa risibí e kódigo via di SMS òf via di email. Na momento ku bo skohe e método preferí, lo bo risibí e kódigo i seguidamente por yena esaki den e rúbrika konserní. Finalmente mester primi ‘submit’ pa finalisá e proseso. Despues di algun sekònde e sistema ta verifiká bo identidat i dirigíbo bèk na e wèpsait kaminda bo por kompletá bo kompra. Den kaso ku e wèpsait no ta partisipá na e programa di Visa Secure, lo bo no risibí e mensage pa verifiká bo identidat.

Aktualisá bo informashon personal na banko

Den kaso ku banko no ta disponé di bo informashon di kontakto korekto, nos ta pidibo pa aktualisá bo number di telefon i bo adrès di email kaminda bo ta deseá na risibí e kódigo di verifikashon. Por informá banko di e siguiente manera:

Mediante e sentro di mensage den bo BdC Online;

Via di nos formulario di Servisio na Kliente riba nos wèpsait;

Òf bishitándo un di nos filialnan pa yena e formulario di modifikashon.

Den kaso di kualke kontratempu ku e sistema di outentikashon digital, porfabor tuma kontakto ku nos na e number di telefon 432 3326 (Kòrsou) i 717 7595 (Boneiru), di Djaluna pa Djabièrnè entre 8 am pa 5 pm òf bishitá e sekshon di pregunta (FAQ) riba nos wèpsait http://www.bancodicaribe.com. Disfrutá di pagonan digital ku nivel altu di seguridat.

Zonder zorgen online shoppen…

Digitale betaling met Visa nu veiliger

Banco di Caribe blijft continu de kwaliteit van producten en diensten verbeteren. In het proces om te blijven innoveren om moderne oplossingen aan te bieden die zijn toegespitst op de huidige tijden en om de beveiliging van digitale betalingen te verhogen, kunnen klanten van Banco di Caribe binnenkort genieten van een nieuwe identiteit-verificatieservice, Visa Secure, wanneer zij digitale betalingen willen verrichten met een Credit Card of de prepaid MultiCard van Visa.

Visa Secure

Met de nieuwe identiteit-verificatieservice wordt bij een online aankoop op een website die meedoet aan dit programma, gecontroleerd of de gebruiker daadwerkelijk de eigenaar van de pas is. Voor het afronden van elke digitale transactie moet de eigenaar zijn of haar identiteit bevestigen. Zo wordt de kans dat iemand anders gebruik maakt van de pas en daarmee fraude pleegt, beperkt en wordt het niveau van veiligheid van digitale betalingen met de genoemde passen verhoogd.

Hoe werkt dit systeem?

Alle klanten kunnen bij een online aankoop gewoon gebruik blijven maken van hun Visa Credit Card of MultiCard. Wanneer de klant de informatie heeft ingevuld en de transactie wordt voltooid, verschijnt een scherm waarmee wordt aangegeven, dat de klant de gewenste methode moet kiezen voor het ontvangen van een verificatiecode, die uit zes cijfers bestaat. De klant kan ervoor kiezen deze verificatiecode middels SMS te ontvangen of via e-mail. Wanneer de gewenste methode is aangeklikt, ontvangt de klant een code en kan deze in het betreffende vakje worden ingevuld. De klant klikt daarna op ‘submit’ om het proces af te ronden. Na enkele seconden verifieert het systeem de identiteit en wordt de klant weer naar de website teruggeleid om de aankoop af te ronden. Indien de betreffende website niet deelneemt aan het Visa Secure-programma, zal de klant geen bericht ontvangen om de identiteit te verifiëren.

Update uw persoonlijke informatie bij de bank

In het geval dat de bank niet over de juiste contactinformatie beschikt, wordt de klant verzocht zijn of haar telefoonnummer en e-mailadres te updaten waarnaar de verificatiecode wordt gestuurd. Deze gegevens kunnen op de volgende wijze worden geactualiseerd:

Via het berichtencentrum op BdC Online;

Via het klantenserviceformulier op onze website;

Middels het wijzigingsformulier bij een van onze filialen.

Wie problemen ondervindt met het digitale verificatiesysteem, kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8 am en 5 pm contact met ons opnemen via het telefoonnummer 432 3326 (Curaçao) en 717 7595 (Bonaire) of de vragensectie (FAQ) op onze website raadplegen: http://www.bancodicaribe.com. Geniet van digitale betalingen met een hoog beveiligingsniveau!

