STUDIANTENAN DI KÒRSOU I BONEIRU KU OPORTUNIDAT PA PARTISIPÁ NA KUMBRE VIRTUAL NAU-FEST

WILLEMSTAD – Durante e periodo di 2 pa 21 di yüni lo tuma lugá e foro virtual Dream Big. Get Inspired. Take Part. Na e foro aki lo partisipá alrededor di 50.000 studiante di e kontinente Amerikano i paisnan di Karibe.

E dia di apertura, ku ta 2 di yüni 2022, e enfoke lo ta dirigí riba paisnan di Karibe ku presentashon di diferente orador di e zona aki.

E temanan ku lo trata i diskutí riba dje ta entre otro; ‘Fear About The Future, Land Your Future Job, Work For A Company or Become An Entrepreneur’.

Junior Achievement Americas (JA), den kuadro di 100 aña di JA, via di Fundashon Negoshi Pikiña (FNP) Kòrsou i Boneiru, ta brinda un oportunidat úniko na studiantenan di Kòrsou i Boneiru, di entre 16 pa 25 aña, pa partisipá na e interesante foro aki. FNP lo ‘feature’ e orador kurasoleño, Oz Leonora, ku dia 2 di Yüni, lo presentá su diskurso titulá; ‘Blockchain & Data in the Future Workplace’. Sr. Leonora lo partisipá alabes den ‘breakout sessions’.

Studiantenan mester registrá via e link https://www.naufest.com/en

No tin gastu mará na partisipashon. E foronan ta brinda oportunidat úniko na nos studiantenan pa risibí informashon balioso pa ta mihó prepará pa trabou di futuro.

FNP lo rifa tres (3) premio entre e studiantenan ku inskribí i partisipá na e foro. Promé premio lo ta un telefòn selular. Di dos premio; un giftcard di Maduro & Curiels Bank, ku balor di Naf. 300,00 i e di tres premio un giftcard di Maduro & Curiels Bank, ku balor di Naf. 150,00. Pa reklamá premio mester presentá un ID válido.

Na 2019, promé ku Pandemia, Fundashon Negoshi Pikiña a alkansá mas ku 3.000 hóben/alumno pa medio di training i programanan dirigí riba áreanan manera e.o.: ‘entrepreneurship’ , ‘work readiness’ i ‘financial education’.

