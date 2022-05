BONECO i Curaçao Beverage Bottling Company a firma CAO nobo

Direktiva di Curaçao Beverage Bottling Company (CBBC) i e sindikato BONECO resientemente a ekstendé i renobá nan CAO te ku aña 2025.

“E kontenido di e CAO ta moderno i duradero’, segun e lider sindikal di BONECO sr. Koense. E ta kontinuá: ‘Teniendo kuenta ku e desaroyonan aktual riba tereno ekonómiko lokal i internashonal, e kombersashonnan no tabata fásil tur biaha pero ku konfiansa, transparensia i union nos a sa di sali afó. Tantu e direktiva di CBBC komo BONECO ta konvensí ku esaki ta un progreso pa tur e trahadónan di e fábrika di refresko.’ Sr. Andrew Pinedo, Direktor general di CBBC ta añadí ku: ‘Apesar di tempunan difísil e organisashon no a invertí solamente den ‘upgrade’ e kompania, pero tambe a sigui hasi esaki den su personal, alfinal ta nan ta e kurason di e organisashon.’

140 aña den servisio

Ku miembronan di personal ta satisfecho di por traha na CBBC, ta notabel tambe den e kantidat di hubilarionan poné den spotlait durante di e okashon festivo akí. Ta trata di e koleganan Fenly Sebelon, Charlton Poulo i Mikel Wederfoort ku a kumpli 25 aña den servisio. Eric Paulina i Robert Daantje ku a kumpli 30 aña laborando den e empresa i Edwin Thielman ku a selebrá 35 aña di servisio na Coca-Cola.

BONECO en Curaçao Beverage Bottlling Company tekenen nieuwe CAO

Onlangs heeft de directie van Curaçao Beverage Bottling Company (CBBC) en de vakbond BONECO wederom de CAO vernieuwd en verlengd tot 2025.

“De inhoud van de CAO is modern en toekomstbestendig”, aldus de heer Koense, vakbondsleider van BONECO. Hij vervolgt “met in achtneming van de huidige ontwikkelingen op het gebied van onze lokale economie en de mondiale ontwikkelingen, waren het niet altijd gemakkelijke gesprekken, maar in goed vertrouwen, openheid en eenheid zijn wij zijn er samen uitgekomen. Zowel de directie van CBBC als BONECO zijn ervan overtuigd dat dit een vooruitgang is voor alle personeelsleden van de frisdrankenfabriek”. Dhr. Andrew Pinedo, Managing Director bij CBBC, voegt eraan toe dat “de organisatie, ondanks de moeilijke tijden, niet alleen investeert in het ‘upgraden’ van het bedrijf zelf, maar zeker ook blíjft investeren in haar personeelsleden”. “Zij zijn immers het kloppende hart van de organisatie”, aldus Pinedo.

140 jaar in dienst

Dat personeelsleden tevreden zijn om voor CBBC te werken, blijkt ook wel weer in het aantal jubilarissen dat tijdens de feestelijke bijeenkomst in het zonnetje werden gezet. De heren Fenly Selebon; Charlton Poulo en Mikel Wederfoort zijn 25 jaar in dienst. Eric Paulina; Robert Daantje waren 30 jaar geleden bij het bedrijf begonnen en Edwin Thielman vierde dat hij 35 jaar geleden bij Coca-Cola aan de slag ging.

