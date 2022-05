GESPREK OVER DE NATUURFILM WOW!

GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT GEPLAATST OP 31 05 2022

WILLEMSTAD – Op maandag 30 mei heeft mevr. Bianca Peters, Director en Co-founder 360 Innovation, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Tijdens dit bezoek is gesproken over de natuurfilm WOW! welke zal gaan over de verschillende Caribische eilanden van het Koninkrijk. Tijdens het bezoek was ook dhr. Ignas van Schaick namens EMS films aanwezig.

Share on: WhatsApp