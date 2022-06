Fundashon Birgen di Rosario no tin derecho riba supsidio adishonal a pesar di a komprometé su mes pa ku esaki

Minister mester aklará mas detayadamente e deskuento riba supsidio regular.

Fundashon Birgen di Rosario, ku ta ofresé kuido médiko i aktividatnan na hende mayor di edat,

a pidi Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) un supsidio di un montante di NAf

9.862.700,- pa aña 2020. E montante aki ta konsistí di un supsidio regular i un supsidio adishonal.

E petishon pa un supsidio adishonal ta basá riba un palabrashon entre e minister i e fundashon.

E minister a rechasá e petishon pa un supsidio adishonal pa e fundashon. E minister a otorgá e

supsidio regular, pero un montante mas abou ku loke e fundashon a pidi i ku semper bai a ser

pagá den pasado. Den e prosedura aki e fundashon ta hasi un apelashon riba e prinsipio di

konfiansa. Ta asina ku e minister a skibi un karta na e fundashon den kua e ta menshoná ku e tin

derecho riba un supsidio adishonal pa aña 2020. Korte ta evaluá e apelashon riba e prinsipio di

konfiansa a base di algun paso. E prome paso ta e pregunta si tabata tin kuestion di un

kompromiso di parti di e minister. Den e kuadro ei ta relevante si e fundashon mester tabata

konsiente ku e minister no tabata outorisá pa kompromete su mes. A base di artíkulo 10 di e

Landsverordening ku ta regardá reglanan di kontabilidat ta e minister di Finansa mester a duna

su opinion tokante di e kompromiso en kuestion i esei no a sosodé. Kòrsou ta un komunidat

chikitu. Relashonnan personal ta hunga un ròl grandi i un rechaso eksplísito no ta ser duná

fasilmente. P’esei ta importante ku reglanan tokante outorisashon i tumamentu di desishonnan

formal mester ser apliká estriktamente. Den e konteksto aki, ta ferwagt ku un persona konserní

na Kòrsou konosé e reglanan legal òf ta hasi investigashon tokante esaki, sigur ora ta trata

reglanan legal tokante eventual kompromisonan. Di e fundashon no por spera e investigashon

aki. E karta den kua e minister a komprometé su mes tin e siguiente frase: “ ku despues di

konsiderashon interno nos a yega na e desishon pa tòg duna Fund. Birgen di Rosario un supsidio

adishonal (…)”. E fundashon por a asumí ku e minister a kordiná e promesa ku e minister di

Finansa. Tòg e apelashon di e fundashon riba prinsipio di konfiansa no a logra e meta desea pa e

fundashon. E siguiente paso ta e pregunta si tin otro interesnan ku ta pisa mas ku e interes di e

fundashon kaminda ekspektativanan hustu a ser duná. Despues ku e minister a kompromete su

mes ku e fundashon a sera akuerdonan ku Hulanda tokante sosten di likides. Tambe e situashon

finansiero di pais komo konsekuensia di e pandemia COVID a empeorá. Den e kaso aki e interes

general pa trese i mantené òrdu di e finansas di gobièrnu ta pisa mas ku e interes di e fundashon.

Sí ta asina ku e minister mester bolbe konsidera e supsidio regular ku a ser pidí. Ta parse ku e

montante mas abou ku e minister a otorgá komo supsidio regular ta basá riba un deskuento di e

tarifa pa kliente. E minister mester duna un splikashon mas detayá dikon e a otorgá un supsidio

regular mas abou di loke a ser pidí dor di e fundashon.

Stichting voor ouderenzorg Birgen di Rosario geen recht op aanvullende subsidie ondanks

toezegging, de minister moet korting op reguliere subsidie nader uitleggen.

De Stichting voor ouderenzorg Birgen di Rosario heeft de minister van Sociale Ontwikkeling,

Arbeid en Welzijn verzocht om een subsidie voor het jaar 2020 voor een bedrag van NAf

9.862.700,-. Dat bedrag bestaat uit een reguliere en een aanvullende subsidie. Het verzoek om een

aanvullende subsidie is gebaseerd op een afspraak tussen de minister en de stichting. De minister

heeft het verzoek van de stichting om een aanvullende subsidie afgewezen. De minister heeft de

reguliere subsidie toegekend, maar een lager bedrag dan de stichting heeft verzocht en in het

verleden steeds is uitbetaald. De stichting doet in deze procedure een beroep op het

vertrouwensbeginsel. De minister heeft namelijk aan de stichting in een brief geschreven dat zij

recht heeft op een aanvullende subsidie over het jaar 2020. Het Gerecht beoordeelt het beroep op

het vertrouwensbeginsel aan de hand van een aantal stappen. De eerste stap is de vraag of er

sprake is van een toezegging van de minister. Daarbij is in dit geval relevant of de stichting had

moeten beseffen dat de minister niet bevoegd was tot het doen van de toezegging. Uit artikel 10

van de Landsverordening comptabiliteitsvoorschriften volgt namelijk dat de minister van

Financiën zijn oordeel over de toezegging had moeten geven en dat is niet gebeurd. Curaçao is

een kleinschalige samenleving. Persoonlijke verhoudingen spelen een grote rol spelen en een

expliciete weigering wordt niet gemakkelijk gegeven. Daarom is het belangrijk dat regels over

bevoegdheid en formele besluitvorming strikt in acht worden genomen. Tegen die achtergrond

mag van een betrokkene in Curaçao worden verwacht dat hij de toepasselijke rechtsregels kent

of onderzoek daarnaar doet, zeker als het gaat om rechtsregels over eventuele toezeggingen. Van

de Stichting hoefde dat onderzoek in dit geval niet verwacht te worden. In de brief met de

toezegging van de minister staat namelijk de zin “dat wij na interne overweging tot de beslissing

gekomen om St. Birgen di Rosario alsnog een additionele subsidie te verstrekken (…)”. De

Stichting mocht ervan uitgaan dat de minister de toezegging met de minister van Financiën had

afgestemd. Toch slaagt het beroep van de stichting op het vertrouwensbeginsel niet. Een

volgende stap is namelijk de vraag of er andere belangen zijn die zwaarder wegen dan het belang

van de Stichting bij wie gerechtvaardigde verwachtingen zijn gewekt. Na de toezegging aan de

Stichting zijn er afspraken gemaakt met Nederland over liquiditeitssteun. Ook is de financiële

situatie van het land als gevolg van de COVID-pandemie verslechterd. In dit geval weegt het

algemeen belang van het op orde brengen en houden van de overheidsfinanciën zwaarder dan

het belang van de stichting.

De minister moet wel opnieuw kijken naar de verzochte reguliere subsidie. Het lagere bedrag aan

reguliere subsidie lijkt te zijn gebaseerd op een korting van het tarief per cliënt. De minister moet

dat nader uitleggen.

