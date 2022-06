Ondertekening Mou- Fundashon Bon Intenshon en UoC

Dinsdag 31 mei 2022 – De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da

Costa Gomez (UoC) en Fundashon Bon Intenshon ondertekenen een

samenwerkingsovereenkomst, gericht op de waarborging van de

kwaliteit en inhoud van het programma International Hospitality and

Tourism Management van de Faculteit der Sociale en Economische

Wetenschappen.

Deze opleiding is recent positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse

Accreditatieorganisatie (NVAO). Door deze positief beoordeelde opleiding aan te bieden, is

de UoC een belangrijke stakeholder geworden voor het opleiden van toekomstige leiders

zowel lokaal als internationaal in de hospitality- en toerismesector. Het NVAO-panel prees

onder meer dat het studieprogramma up-to-date is, omdat er veel wordt samengewerkt

met de hospitality- en toerismesector. De ondertekening van deze

samenwerkingsovereenkomst met Fundashon Bon Intenshon is een goed voorbeeld

hiervan. Er zijn al samenwerkingsovereenkomsten met CHATA, CTB en UCF (University of

Central Florida).

Hiermee wordt er een platform geïnitieerd om alle krachten te bundelen, om met alle

stakeholders dezelfde koers te varen. Talent en ervaring zijn heel belangrijk, en met dit

programma kunnen deze met onderwijs en onderzoek ondersteund worden om het

toerisme van Curaçao verder te doen groeien. Vooral in de toeristische servicesector is

het heel belangrijk dat er een hechte samenwerking is tussen onderwijs en de publieke en

private sector.

Het programma IH&TM is een vierjarige opleiding die is opgezet naar aanleiding van de

vraag vanuit de toeristische en hospitalitysector. De studenten worden breed opgeleid

waarbij er veel aandacht is voor de ‘hospitality mindset’, innovatie en duurzaamheid. In

het programma wordt ook veel aandacht besteed aan praktische ervaring en ervaring in

het veld.

Voor meer informatie over de studie, kunt u contact opnemen met mevrouw Pamela

Rusch, programmadirecteur; T +5999 744-2160 (SEF-kantoor), e-mail:

pamela.rusch@uoc.cw , inschrijving: http://www.uoc.cw/application.

Op 11 juni aanstaande van 2:00 p.m. tot en met 6:00 p.m. zal er een UoC – Experience

day zijn waarbij toekomstige studenten de verschillende programma’s van de School of

Business kunnen ervaren.

Share on: WhatsApp