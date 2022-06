Prome Minister Gilmar Pik Pisas ta reuni ku Sandals

Na momento ku bo kolega Minister Ekonomia Cijntje bel bo for di eksterior bisa bo Prome Minister Sandals tin algun issue ku ta pega anto e ta bin Korsou pa handel esakinan.( su palabra faborito) Anto bo kontesta no hansha i got it covered. Lat den oranan ma hasi un bishita pa tuma nota di e situashon. Great ta ora bo tende ku nan ta sumamente kontentu ku tur miembro di Gabinete Pisas a hasi loke ta imposibel pa hasi posibel ku Sandals ta habri su portanan dia 1 yuni 2022.

Kontentu pa mira tantu YDK laborando.

Un tep na hurdonan di outo turistanan no ta hañando pa hur kiermen buska mas outo libremente.

Un rekordatorio na tur komersiante ku ta kome for di e bolo korda kumpli ku bosnan obligashon pa MinFin Javier Silvania no kobra bosnan na mal ordu.

