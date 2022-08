Gezaghèber Rijna ta risibí relato anual di Korte Komun di Hustisia

08/12/2022

Resientemente Korte Komun di Hustisia a ofresé su relato anual na gezaghèber di Boneiru, Edison Rijna.

E tema pa e aña akí ta ‘Retrospectus pro futuro’; wak bèk pa futuro. E relato anual inkluso kuenta anual ta disponibel den forma digital tambe. Por skèn e QR-code via un telefòn òf tèblet pa por lesa e dokumentunan. Gezaghèber Rijna a keda hopi impreshoná pa esaki: ‘Den e époka digital ku nos ta bibando,ta bira kada biaha mas importante pa bai ku tempu. Banda di esaki e solushon akí ta mas mihó pa medio ambiente tambe.’

Riba potrèt di robes pa drechi: Geritza Fermi (ménedjer di establesimentu di Korte di promé instansia na Boneiru), gezaghèber Edison Rijna i Maroeska Scholte (vise presidente di Korte Komun di Hustisia na Kòrsou i Boneiru).

Gezaghebber Rijna ontvangt jaarverslag Gemeenschappelijk Hof van Justitie

12 augustus 2022

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft onlangs het jaarverslag aangeboden aan de gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna

Het thema voor dit jaar is ‘Retrospectus pro futuro’; terugblikkend voor de toekomst. Het jaarverslag inclusief jaarrekening zijn ook in digitale vorm beschikbaar. Men kan via een telefoon of tablet de QR-code scannen om de documenten te kunnen lezen. Gezaghebber Rijna was erg onder de indruk hiervan: “Het is in het digitale tijdperk waarin we leven steeds belangrijker om met de tijd mee te gaan. Daarnaast is deze oplossing ook veel beter voor het milieu.”

Op de foto van links naar rechts: Geritza Fermi (vestigingsmanager van het Gerecht in eerste aanleg in Bonaire), Gezaghebber Edison Rijna en Maroeska Scholte (vicepresident van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Curaçao en Bonaire).