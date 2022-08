Tayer grátis tokante finansiamentu di Union Oropeo pa sektor kultural na Boneiru

Ta organisá e tayer den koperashon ku Rijksdienst Caribisch Nederland i e Internationale Desk Bonaire. Pa mas informashon por tuma kontakto ku Jelle Burggraaff, hefe di Mobiliteit & Advies/Creative Europe Desk NL, via j.burggraaff@dutchculture.nl i e konsehero di Creative Europe Desk NL Albert Meijer, via a.meijer@creativeeuropedesk.nl

Dia 25 di ougùstùs e organisashon di konosementu i ret DutchCulture ta organisá un tayer grátis tokante Creative Europe, e programa di Union Oropeo pa sektor kultural, kreativo i oudiovisual. Kreadornan i institutonan kultural na Boneiru ku ta interesá den kolaborashon kultural internashonal ta haña informashon tokante kon DutchCulture por ofresé sosten. E tayer ta tuma lugá na Captain Don’s Habitat for di 19:00 or te 21:00 or.

Gratis workshop over EU-financiering voor culturele sector op Bonaire

Kennis- en netwerkorganisatie DutchCulture organiseert op 25 augustus een gratis workshop over Creative Europe, het EU-programma voor de culturele, creatieve en audiovisuele sector. Makers en culturele instellingen op Bonaire met interesse in internationale culturele samenwerking krijgen informatie over hoe DutchCulture ondersteuning kan bieden. De workshop wordt gehouden bij Captain Don’s Habitat en is van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Verschillende vragen komen aan bod zoals: wat is het Creative Europe programma en voor wie is het? Welke Europese subsidieregelingen zijn er allemaal? Wat is DutchCulture en hoe kan deze organisatie mij helpen om mijn internationale netwerk te vergroten? Waarnemend gezaghebber Nolly Oleana en gedeputeerde Nina de Heyer zullen ook acte de présence geven. Na afloop is er een informeel netwerkmoment.

Zevenjarige ondersteuningsprogramma

Creative Europe is het zevenjarige ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor de culturele en audiovisuele sector. Het bestaat uit twee sub programma’s: Cultuur en Media. Daarnaast is er een regeling beschikbaar voor cross-sectorale projecten. De Creative Europe Desk NL is het advies- en informatiepunt voor Creative Europe in het Koninkrijk der Nederlanden en adviseert de culturele, creatieve en audiovisuele sector over zowel de mogelijkheden die het programma biedt om Europese samenwerking aan te gaan, als het schrijven van een aanvraag.

De Creative Europe Desk NL is onderdeel van DutchCulture, de kennis- en netwerkorganisatie voor het Koninkrijk der Nederlanden op het gebied van internationale culturele samenwerking. De organisatie ondersteunt de culturele en creatieve sector, overheden en diplomatieke posten in het realiseren van hun internationale ambities. Dit wordt gedaan door het geven van informatie, advies en trainingen. Daarnaast verbindt DutchCulture culturele en creatieve professionals, organisaties, overheden en netwerken met elkaar in het kader van internationale samenwerking.

De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met de Rijksdienst Caribisch Nederland en de Internationale Desk Bonaire. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jelle Burggraaff, hoofd Mobiliteit & Advies/Creative Europe Desk NL, via j.burggraaff@dutchculture.nl en adviseur Creative Europe Desk NL Albert Meijer, via a.meijer@creativeeuropedesk.nl