Rondetafelgesprek over hervorming pensioenstelsel

Wat is er nodig om een beter pensioenstelsel te maken? Over deze vraag organiseert de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op dinsdag 31 mei een rondetafelgesprek. Tal van deskundigen geven hun visie op een nieuw pensioenstelsel dat is uitgewerkt in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De bijeenkomst is vanaf 18.30 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Wet toekomst pensioenen

Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed aan op de veranderingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Mensen worden steeds ouder en werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Het kabinet heeft in 2019 samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken. Die zijn uitgewerkt in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Het voorstel voor een nieuw pensioenstelsel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer.

Rondetafelgesprekken

Kamerleden van de commissie SZW laten zich informeren tijdens meerdere rondetafelgesprekken. De bijeenkomst op 31 mei is een vervolg op de gesprekken die 22 april en 10 mei plaatsvonden.

Programma

Het rondetafelgesprek is opgebouwd uit vier delen:

18.30 – 19.15 uur Advies Landsadvocaat inzake het belanghebbendenbegrip Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Anton van Leeuwen, SteensmaEven

Yuri Wehrmeijer, Eversheds Sutherland

19.25 – 20.10 uur Berekeningen Wet toekomst pensioenen (Wtp)

Jacintha van Bijnen, Aon

Agnes Joseph, Achmea

20.20 – 21.05 uur De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Jan Berndsen, AFM

Anne de Groot, AFM

Tjerk Kroes, DNB

21.15 – 22.00 uur Europeesrechtelijke aspecten

Hans van Meerten, Universiteit Utrecht

Erik Lutjens, Vrije Universiteit Amsterdam

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf.

