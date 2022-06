Gesprek met Schiphol-directeur over problemen op de luchthaven

Kamerleden van de commissie Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gaan op dinsdag 31 mei in gesprek met Schiphol-directeur Dick Benschop over de problemen op de luchthaven. De afgelopen weken ontstonden er chaotische situaties op Schiphol. De bijeenkomst is vanaf 18.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Drukte

Benschop komt naar de Kamer om uitleg te geven over de situatie op Schiphol. De afgelopen weken was er sprake van lange rijen. Op zondag 22 mei ontstond er een dreigende situatie door drukte. De Marechaussee moest toen ingrijpen omdat het veiligheidspersoneel zich bedreigd voelde door passagiers die bang waren hun vlucht te missen. De Kamerleden spreken ook met Joost van Doesburg. Hij is de campagneleider van FNV Schiphol.

Actieplan

Op donderdag 26 mei presenteerde Schiphol een actieplan om chaos in de toekomst te voorkomen. Daarin staan ideeën over meer personeel, het aantrekkelijk maken van werken bij Schiphol, betere doorstroom van reizigers en minder vluchten.

Share on: WhatsApp