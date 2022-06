KOMUNIKADO DI PRENSA 278/2022

3 yüni 2022

Aksidente ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ



Djabièrnè 03 di yüni 2022 alrededor di 15.30’or Sentral di polis a haña notifikashon ku na un

adrès na Santa Rosaweg dos (2) persona a kai den un pos.

Mesora a dirigí unidat polisial, brantwer i tambe ambulans na e sítio.

Na yegada di polis, a konstatá ku ta trata di un tanta i subrina.

For di investigashon preliminar, polis por a saka afó ku probablemente un menor di edat lo

a bai kue un bestia riba e pos, i na e momentu ei e tapa a kibra i e menor a kai den e pos.

E tanta ku a bai pa yuda e subrina, tambe a resultá den e pos.

Personal di brantwer a logra saka e menor di edat ileso for di e pos, mientras ku e tanta ya

no tabata duna señal di bida.

Dokter di polis ku a presentá na e sítio a konstatá morto di e dama.

Debí ku famianan mester wòrdu poné na altura, te na momentunan aki no por duna

identidat di e víktima liber.

Share on: WhatsApp