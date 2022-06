Lichaam aangetroffen in zoektocht naar vermiste Gino

Gepubliceerd op: 04-06-2022 | 11:30



Geleen/Kerkrade – Na het aanhouden van een verdachte in het onderzoek naar de vermissing van Gino van der Straeten, is vanmorgen, bij een woning in Geleen een lichaam aangetroffen. De politie houdt er ernstig rekening mee dat dit het lichaam van Gino is. Nader onderzoek vindt op dit moment plaats.



We realiseren ons dat dit bericht enorme impact heeft op de familie en op iedereen die heeft bijgedragen aan de zoektocht. Op dit moment kan niet meer informatie bekend worden gemaakt. Op een later moment vandaag zal aanvullende informatie worden gedeeld in een persconferentie op een nader te bepalen locatie.





