Lanseo di promé produkto di Mi Aqualectra Digital pa aña 2022:   AQUALECTRA TA INTRODUSÍ KANAL NOBO PA SERVISIO NA KLIENTE KU ‘MI AQUALECTRA WHATSAPP’

Willemstad 5 di yuni 2022 – Aqualectra ta lansa su kanal di servisio nobo ‘Mi Aqualectra WhatsApp’. Klientenan di Aqualectra awor por hasi uzo di e plataforma di WhatsApp pa konektá ku Aqualectra i risibí servisio di forma fásil i lihé. Esaki ta e promé produkto pa Aqualectra su brènch digital titulá Mi Aqualectra Digital pa aña 2022. A skohe pa lansa ‘Mi Aqualectra WhatsApp’ gradualmente. Aworakí por konektá ku Aqualectra via WhatsApp i apliká pa haña e resibu di luna. Despues di sigui algun stap fásil, denter di ménos ku 2 minüt kliente lo risibí e último resibu. Durante e próksimo lunanan Aqualectra lo sigui introdusí servisionan adishonal via ‘Mi Aqualectra WhatsApp’. Klientenan di Aqualectra por skèn e QR Code i konektá ku ‘Mi Aqualectra WhatsApp’ òf manda un WhatsApp via e number 563-0135.

Na momentu ku kliente tuma kontakto ku Mi Aqualectra WhatsApp i pidi pa e último faktura, mester kompletá e proseso di verifikashon eksitosamente promé ku risibí e último faktura. Parti di e proseso di verifikashon aki ta enserá ku e number di selular ku ta uza pa tuma kontakto ku Mi Aqualectra WhatsApp mester ta registrá na e kuenta di Aqualectra konserní. Si esaki no ta e kaso, e sistema lo no aseptá e petishon di kliente pa risibí su faktura via Mi Aqualectra WhatsApp. Otro informashon ku ta relevante pa e proseso di verifikashon ta number di kuenta i number di abonado.

Ta importante i sumamente benefisioso pa klientenan suskribí i hasi uzo di e plataforma digital MiKuenta. Por uza MiKuenta pa adaptá informashon personal manera number di telefòn òf skohe pa aktivá e posibilidat pa risibí faktura di forma outomatisá i digital tur luna, konsiente di nos medio ambiente. Ku MiKuenta klientenan tin un bista amplio di tur faktura i frekuensia personal di e uzo di koriente i awa. Tur kliente ku suskribí òf ‘update’ nan informashon personal riba e portal di MiKuenta te ku 16 di yüni ta partisipá outomátikamente pa gana krédito pa kubri gastunan di sea awa, koriente òf komestibel. Por suskribí na MiKuenta via mikuenta.aqualectra.com.

Konsiente di desaroyonan digital mundial i tambe kuido di nos medio ambiente, Aqualectra a skohe pa mehorá i alabes halsa e nivel di su servisio na kliente. Aqualectra a drenta un era nobo di serviso na kliente titulá Mi Aqualectra Digital, sinembargo ta konsiente ku kambio no ta bai di un dia pa otro. E WhatsApp di Aqualectra t’ei pa fasilitá e kliente den e proseso pa konektá ku Mi Aqualectra Digital, kual na su turno t’ei pa yuda e kliente manehá su asuntunan di awa i koriente mihó, mehorando kalidat di bida.

