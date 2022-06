Gesprekken met grote steden over aanpak misdaad

Kamerleden van de commissie Justitie en Veiligheid hebben op dinsdag 7 juni een gesprek met de driehoek van Amsterdam en daarna met die van Rotterdam. Onderwerp van de gesprekken is de georganiseerde criminaliteit en de strafrechtketen. De gesprekken zijn direct na elkaar en beginnen om 16.30 uur, u kunt ze live volgen.

De driehoeken van de twee grootste steden komen de commissie vertellen hoe de stituatie is in de georganiseerde (drugs)criminaliteit en hoe zij daartegen strijden. De driehoek bestaat uit de burgemeester, de (hoofd)commissaris van politie en de (hoofd)officier van justitie. De gesprekken dienen ter voorbereiding van een commissiedebat op 15 juni over onder andere dit onderwerp.

Landelijke aanpak

Op 26 april 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz-Zegerius, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de landelijke aanpak van de georganiseerde misdaad. Ze schrijft daarin onder andere: “De afgelopen jaren is indringend duidelijk geworden hoe diep de georganiseerde criminaliteit zich in onze maatschappij heeft genesteld en wat de giftige effecten daarvan zijn. Er wordt meer geld verdiend ooit, in een hoger tempo dan ooit. En de geweldspiraal die daarbij hoort, is meedogenlozer dan ooit. De moordaanslagen op de broer van de kroongetuige in het Marengo-proces, advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries staan in ons geheugen gegrift als absolute dieptepunten. Deze brute moorden maakten op schokkende wijze duidelijk dat de rechtsstaat – de basis van de veilige en vrije samenleving zoals wij die dachten te kennen – zwaar onder druk staat.”

Agenda commissiedebat

Deze brief staat op de agenda van het commissiedebat van 15 juni, net als onder andere een brief over de aanpak van de milieucriminaliteit, de gegevensuitwisseling op grond van de Wet wapens en munitie tussen het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en de korpschef van de nationale politie en het instellen van een Commissie Wet wapens en munitie.

