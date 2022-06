AQUALECTRA I FUNDASHON D-TAP TA UNI FORSA PA KONSIENTISÁ HOBENNAN DI E BALOR DI NOS AWA I IMPORTANSHA DI KONSUMO NA FORMA DURADERO

Willemstad 8 di yuni 2022- Kòrsou semper tabatin un produkshon di awa kristalino ku ta sali for di nos kranchinan. P’esei ta importante pa sigui konsientisá nos hóbennan di e importansha di nos awa i tambe hasi e hóbennan konsiente di konsumo di awa na un forma saludabel, responsabel i duradero. Ta ku esaki na bista Aqualectra i Fundashon D-TAP a sera un akuerdo di koperashon pa huntu trese e konsientisashon akí serka nos hóbennan. CFO di Aqualectra N.V., señora Neysa Isenia, i señora Lara Melkert, Presidente di D-TAP Foundation, a firma e akuerdo di koperashon.

Aqualectra, durante di e periodo di kolaborashon ku D-TAP, lo enfoká primordialmente riba hóbennan ku ta bai skol, pa trese e konsientisashon mas serka di nan. Pa esaki lo inisiá un kampaña di konsientisashon, i alabes lo hasi uso di e bòternan duradero ku D-TAP ta konosí p’é. Di e forma aki Aqualectra i D-TAP ta traha na un forma dirigí pa halsa konosementu tokante di historia i produkshon di nos awa, miéntras ta stimulá hóbennan pa tin un habito salú di bebe awa konsiente i hasi uso di medionan duradero ku ta yuda konservá nos medio ambiente.

Kòrsou tin un historia riku di desalinashon di awa. Awendia Aqualectra ta usa teknologia pa kada dia di nobo keda ofresé nos komunidat awa fresku. Ta importante pa na un forma dirigí eduká nos hóbennan di esaki. Na mes momentu ta importante tambe pa hóbennan atkerí habitonan ku ta kontribuí na un bida salú i ku ta yuda na konservá e rekursonan limitá ku mundu ta ofresé nos. Ta nétamente e elementonan aki a krea e nesesidat pa e kolaborashon entre Aqualectra i D-TAP. Miéntras ku Aqualectra ta produsí i distribuí nos awa, D-TAP di su parti, huntu ku su partnernan, a bin ta konsientisá gruponan den nos komunidat i bishitantenan di e importansha pa loke ta trata konsumo di awa na un forma responsabel dor di uso di por ehèmpel bòternan duradero i bunita diseñá.

E programa ku Aqualectra i D-TAP lo realisá lo kuminsá na inisio di próksimo aña eskolar.

SAMENWERKING TUSSEN AQUALECTRA EN STICHTING D-TAP OM BEWUSTWORDING ONDER JONGEREN TE VERGROTEN OMTRENT DUURZAAM WATERVERBRUIK

Willemstad 8 yuni 2022– Op Curaçao hebben wij altijd kunnen genieten van puur kraanwater van hoogwaardige kwaliteit. Daarom is het noodzakelijk jongeren bewust te maken van dit voorrecht, van het belang van schoon water voor een goede gezondheid en de redenen waarom wij water op een verantwoorde- en duurzame manier moet gebruiken. Aqualectra en Stichting D-TAP besloten daarom een samenwerking aan te gaan om gezamenlijk de bewustwording onder de jongeren te doen vergroten. Financieel directeur van Aqualectra N.V., mevrouw Neysa Isenia, en voorzitter van Stichting D-TAP, mevrouw Lara Melkert, tekenden onlangs een intentieverklaring waarmee de samenwerking werd bekrachtigd. Als onderdeel van de samenwerking wordt een bewustwordingscampagne gelanceerd die voornamelijk gericht is op scholieren.

Naast de bewustwordingscampagne zal het gebruikmaken van duurzame waterflessen ook worden aangemoedigd. Om dit te bewerkstelligen zal gebruik worden gemaakt van de duurzame waterflessen waar D-TAP om bekend staat. Het uiteindelijke doel van Aqualectra en D-TAP is om zich op deze manier samen in te zetten om informatie, historie en kennis omtrent water en waterproductie beschikbaar te maken voor jongeren. Hiermee krijgen ze, naast kennis, ook een beter idee van wat duurzaam waterverbruik inhoudt, hoe we met duurzaam waterverbruik ons milieu beschermen en worden ze tenslotte ook gestimuleerd vaker water te drinken als onderdeel van een goede persoonlijke gezondheid.

Curaçao heeft een rijke geschiedenis als het gaat om ontzilting van water. Tegenwoordig maakt Aqualectra gebruik van moderne technologieën om dagelijks goede kwaliteit drinkwater te distribueren naar de bevolking. Het is essentieel om éénieder van jongs af aan structureel mee te geven wat het belang van water is. Tevens is het belangrijk jongeren nieuwe gewoontes bij te brengen die van toegevoegde waarde zijn voor een goede algemene gezondheid én die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van de beperkte bronnen op aarde. Deze beweegredenen hebben een samenwerking tussen Aqualectra en D-TAP doen ontstaan. Terwijl Aqualectra zich dagelijks bezighoudt met de productie en distributie van ons drinkwater, heeft D-TAP zich continu ingezet om samen met partners verschillende bevolkingsgroepen en eilandbezoekers bewust te maken over het verantwoordelijk gebruik en consumptie van water door onder anderen gebruik te maken van duurzame D-TAP waterflessen die aangeboden worden in allerlei leuke ontwerpen.

De bewustwordingscampagne van Aqualectra en D-TAP gaat van start aan het begin van de volgende schoolperiode.

Share on: WhatsApp