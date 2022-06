Djasabra ta último dia pa hasi uso di areglo di pago ‘Rilèks sin strès pa paga but habrí

Bo ta bai ku fakansi afó i bo tin but(nan) habrí? Djasabra 11 di yüni 2022 ta bo último chèns pa

drenta un areglo di pago ku e posibilidat di paga den término i bai fakansi i rilèkssin strès. Eareglo

ta enserá ku pa e promé luna bo ta paga 25,- florin i sobrá por paga den término mensual den

máksimo di 18 luna. Pasa na ofisina di Paga bo But ku un karchi di identifikashon pa hasi bo areglo

di pago i bo promé pago di NAF 25,-. Atenshon: no ta aseptá plaka kèsh, por paga solamente ku

karchi di swaip. Tene na kuenta ku lo tin kòntròl di butnan habrí na aeropuerto pero no ta posibel

pa hasi areglo di pago einan.

Djárason 15 di yüni 2022, Korte lo trata e ‘verkeerszitting’ mensual, den kual esnan ku a haña but

den e último luna ta haña oportunidat pa defendé nan kaso. Si bo no paga bo but promé ku 14 di

yüni 2022 bo ta kore riesgo ku den Korte e montante di but ta subi. Ministerio Públiko (OM)

Kòrsou ta invitá tur outomobilista ku a haña but, ku ta bai ser tratá dia 15 di yüni 2022, pa bin

paga e but promé ku djamars 14 di yüni 2022 pa di e forma aki evitá ku e but ta bira mas haltu.

Riba djasabra 11 di yüni ofisina di Paga Bo But lo ta habrí di 8.30 ‘or di mainta te ku 1.30 ‘or di

atardi. Djamars 14 di yüni ta habrí nònstòp di 7.30 ‘or di mainta te 4.30 ‘or di atardi.

Ofisina di Paga Bo But ta situá na Waaigat, pariba di ofisina di Curoil riba Abraham Chumaceiro

Bulevar 11. Por hasi pago tambe online via bo banko riba kuenta di MCB 23329801. Ministerio

Públiko ta konsehá kada persona ku tin but habrí, pasa paga e transakshon promé ku e kaso bai

Korte i evitá ku e but ta subi. Sigui nos tambe riba Facebook: Paga bo But. Por haña mas

informashon via WhatsApp: +59994342120 òf +59994342146.

Zaterdag laatste dag om gebruik te maken van betalingsregeling ‘Rilèks sin strès’

om openstaande boeteste betalen

Gaat u naar het buitenland met vakantie en hebt u nog openstaande boetes? Aanstaande

zaterdag 11 juni 2022 is uw laatste kans om een betalingsregeling te treffenmet de mogelijkheid

om in termijnen te betalen en zonder stress op vakantie te gaan. De regeling houdt in dat u de

eerste maand NAF 25,- per betaalt en de rest in maximaal 18 maanden. Kom langs het kantoor

van Paga bo But met een identificatiebewijs om een regeling te treffen en de eerste aanbetaling

van NAF 25,- te doen. Let op: U kunt alleen swipen, er wordt geen contant geld aangenomen.

Hou rekening mee dat op de luchthaven ook voor openstaande boetes wordt gecontroleerd maar

dat u daar geen regeling kan treffen.

Op woensdag 15 juni vindt de maandelijkse verkeerszitting plaats. Het Openbaar Ministerie (OM)

Curaçao herinnert eenieder eraan dat de transactie, zoals vermeld op uw oproepingsprocesverbaal (OPV), na de verkeerszitting wordt verhoogd. Men kan dit vermijden door de boete met

zittingsdatum15 juni 2022, vóór 14 juni 2022 te betalen. Op zaterdag 11 juni is het loket van Paga

Bo But open van 08.30 tot 13.30 uur. Op dinsdag 14 juni is het loket non-stop open van 07.30

tot 16.30 uur.

De boete kan betaald worden op het kantoor ‘Paga Bo But’ aan het Waaigat, ten oosten van

Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard 11. U kunt ook online betalen via uw bank op

rekening van de MCB nummer 23329801. Het OM adviseert eenieder om op tijd hun boete te

betalen, om onnodige verhoging van de boete te voorkomen. Volg ons ook op Facebook: Paga

bo But. U kunt ook meer informatie verkrijgen via WhatsApp: +59994342120 of +59994342146.

