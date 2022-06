Minister Maduro ta splica riba e conseho di CAFT pa e uzo di post Servicio y Producto den Presupuesto 2022

ORANJESTAD – Recientemente CAFT a duna su conseho riba e Presupuesto 2022 cu a keda aproba pa Parlamento, cu ta consisti di 13 punto di atencion. E promer punto ta trata e uzo di e post Servicio y Producto. CAFT ta conseha pa baha e suma presupuesta cu 39 miyon florin na e nivel di gasto realisa pre-covid. Esaki ta un conseho cu CAFT a yega di duna caba y pa cual Gobierno a brinda splicacion y a baha e suma presupuesta pa Servicio y Producto cu 13 miyon via Nota di Cambio. Pero CAFT a bolbe ripiti e conseho pa baha e suma presupuesta pa e por keda na e nivel di añanan 2015 pa 2019. Gobierno a baha e suma presupuesta y a splica e subida di algun gasto den pandemia.

A presupuesta mas cu por gasta

Den e periodo pre-covid tumando na cuenta e periodo di aña 2015 pa 2019, e uzo di Servicio y Producto tabata costa rond di 180 miyon florin. Durante e añanan di pandemia CAFT a ripara cu Gobierno a bin ta presupuesta un suma mas halto pa Servicio y Producto y cu na final no ta realisa e gastonan aki. Asina por mira cu na aña 2020 a presupuesta 215 miyon, pero a realisa 180 miyon na gasto. Na aña 2021 a presupuesta 200 miyon, pero a realisa 166 miyon na gasto. Mirando e hecho cu e gasto cu ta wordo presupuesta ta desvia hopi di e gasto cu ta wordo realisa, CAFT a pidi pa cambia e suma presupuesta pa aña 2022, 226 miyon florin, y pa baha esaki trec’e mas cerca di e 180 miyon florin cu ta e cifra pa e uzo normal di Servicio y Producto door di Gobierno. Pues CAFT no ta bisa cu Gobierno a gasta mas placa. Nan ta conseha pa no presupuesta un suma halto pa Servicio y Producto ya cu Gobierno no ta realisa e gastonan asina halto.

Gobierno a baha e suma via Nota di Cambio

Durante tratamento di Presupuesto 2022, Gobierno a entrega un Nota di Cambio y a baha e suma di Servicio y Producto cu 13 miyon, di 226 pa 213 miyon florin, pa asina por cumpli miho cu e conseho di CAFT. A baha e suma teniendo na cuenta e obligacion nan financiero cu ya caba a wordo haci. A informa CAFT cu di aña 2019 pa 2022 mester tene cuenta cu gastonan di Servicio y Producto a subi cu 28 miyon.

Splicacion subida di gasto cu 28 miyon den pandemia

Den pandemia e uzo di e post Subsidio y Servicio a subi cu 28 miyon debi na e siguiente gastonan. Pa cubri gastonan relata na e trabounan di DVG, BRA y tambe Traimerdia, e post ‘overige kosten’ a subi cu 7,5 miyon florin. E post ‘huur kantoorinventaris’ a subi cu 5 miyon pa paga pa soft- y hardware necesario pa KPA, Departamento di Impuesto, Departamento di Finansa y Censo. Pa cubri gastonan di e contract di servicio DVO y e ‘surseance van betaling’ di Serlimar, e post ‘overige aanbestedingen’ a subi cu 3,4 miyon florin. E gastonan di alimento y cuido medico pa detenido y adicto a subi cu 2,5 miyon florin den e pandemia bou di e post ‘medische benodigheden.’ E gastonan di coriente, awa, gasoline… etc den post ‘overige uitgaven’ a subi cu 2,3 miyon florin. Pa por a haci

uzo di e edificio di JFK pa aloca Departamentonan di Enseñansa y Cultura, e post ‘huur gebouwen’ a subi cu 2,2 miyon florin. Pa inovacion na scolnan e post ‘leer en hulpmiddelen’ a subi cu 2,2 miyon

florin. Durante e pandemia e gastonan di telefoon y internet a subi cu 1,7 miyon florin. E post ‘deskundig advies’ a subi cu 900 mil florin pa cubri gastonan di e proyecto di automatisacion DIMPLE na Departamento di Impuesto. Pa cursonan necesario e post ‘opleiding/cursus’ a subi cu 900 mil florin.

