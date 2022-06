Start di investigashon tokante preshon  pa mayor ku yu na skol

Ya pa basta tempu tin señal fuerte ku mayor i tutor ku tin yu ta bai skol ta eksperensiando entre otro masha preshon, tenshon, frustrashon i inseguridat yudando nan yunan. Esaki partikularmente ora ta trata trabou di skol, tarea di skol i aktividat relashoná ku skol. Ta parse ku e peso pa e mayornan a oumentá mas i mas e último añanan pa motibu di enseñansa parsialmente na kas i e medidanan di korona ku tabata na vigor e último temporada. Sin embargo no tin sifra ku ta indiká den ki grado e mayornan ta keda enkargá ku yudansa di nan yunan ku ta bai skol, ki impakto esaki tin riba nan famia, nan planifikashon personal i posibel implikashon pa e resultadonan di skol di nan yunan.

Pa haña un bista riba e problemátika akí ku inesperadamente a surgi, pronto lo inisiá un investigashon. Lo studia karakter i embergadura di posibel peso adishonal pa mayor di yu ku ta bai skol ku nan tin ku yuda. E investigashon kuantitativo akí ta un inisiativa di Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), Foundation Fair Educational Chance (FFEC) i Rijksuniversiteit Groningen (RUG) di Hulanda. Koordinashon ta den man di dr. Odette van Brummen-Girigori, kolaboradó di University of Curaçao Research Institute (UCRI) i presidente di Foundation Fair Educational Chance (FFEC), den estrecho kooperashon ku dr. Pieternel Dijkstra i dr. Dick Barelds.

Pa yena e kuestionario ta tuma entre 5 pa 8 minüt. E investigadónan ke inspirá i animá mas tantu mayor posibel pa partisipá na e investigashon. E resultadonan lo forma base pa konseho konkreto basá riba evidensia (“evidence-based”) na esnan ku ta formulá maneho. E kuestionario ta disponibel den forma digital, tantu na hulandes komo na papiamentu. Pa stimulá partisipashon amplio i tambe komo muestra di apresio, lo rifa 10 giftcard di MCB na balor di 50 florin bou di e partisipantenan. E lista di pregunta ta simpel pa yena riba telefòn selular òf riba kòmpiuter/laptop. Tur esnan interesá por haña e kuestionario via di e link:

www.uoc.cw/ouderbelasting.

Onderzoek naar ouderbelasting met betrekking

tot schoolgaande kinderen is gestart.

Al geruime tijd zijn er sterke signalen dat ouders/verzorgers met schoolgaande kinderen o.a. veel druk, spanning, frustratie en onzekerheid ervaren bij het ondersteunen van hun kinderen als het gaat om huiswerk, schoolopdrachten en/of schoolgerelateerde activiteiten. Het heeft er alle schijn van dat de ouderbelasting de afgelopen jaren nog meer is toegenomen wegens partieel thuisonderwijs en de coronamaatregelen die van toepassing waren de afgelopen jaren. Er zijn echter geen cijfers bekend omtrent de mate waarin ouders worden belast bij het ondersteunen van hun schoolgaande kinderen, welke impact dit heeft op hun gezin, hun privé planning en mogelijke implicaties voor de schoolresultaten van hun kinderen.

Voorts gaat dit onderzoek over mogelijke druk die ouders ervaren met betrekking tot ondersteuning van hun schoolgaande kinderen. Het kwantitatieve onderzoek is een intitiatief van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), Foundation Fair Educational Chance (FFEC) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) uit Nederland. Het onderzoek wordt gecoördineerd door dr. Odette van Brummen-Girigori, verbonden aan het University of Curaçao Research Institutue (UCRI) en voorzitter van de Foundation Fair Educational Chance (FFEC) in nauwe samenwerking met dr. Pieternel Dijkstra en dr. Dick Barelds.

Het invullen van de vragenlijst neemt tussen 5 á 8 minuten in beslag. Als blijk van waardering, worden onder de deelnemers 10 MCB-giftcards ter waarde van ANG 50 verloot. De onderzoekers streven ernaar om zoveel mogelijk ouders aan te moedigen om deel te nemen aan het onderzoek. Aan de hand van de resultaten kunnen concrete adviezen (“evidence- based”) gegeven worden aan beleidsmakers. De vragenlijst is zowel in het Nederlands als in het Papiaments digitaal beschikbaar. De vragenlijst is eenvoudig in te vullen via de mobiele telefoon of gewoon achter de computer/laptop. Geïnteresseerden kunnen de vragenlijst vinden via de link: www.uoc.cw/ouderbelasting.







