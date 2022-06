KOMUNIKADO DI KUERPO POLISIAL KÒRSOU Aksidente di tráfiko ku morto.

KOMUNIKADO DI PRENSA 317/2022

20 yüni 2022

Aksidente di tráfiko ku morto.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djadumingu 19 yüni 2022 alrededor di 19.34’or, Sentral di Polis a risibí informashon di un

aksidente di tráfiko ku a tuma lugá riba Andres Belloweg na altura di e krusada

Shawneeweg/ Kaya Julio Martina.

E patruya ku a yega na e sitio a topa ku un hòmber drumi abou ku multiple leshon na su

kurpa.

For di investgashon preliminar ku polis a hasi na e sitio, a resultá ku e víktima tabata

krusando kaya for di Shawneeweg direkshon Kaya Julio Martina net na momentu ku un

pikòp tabata aserkando, biniendo for di Plenchi di Trafiko Sam Buntin Hamson bayendo den

direkshon di Gosieweg.

Shofúr di e pikop no a tuma nota ku e hòmber tabata krusando kaya i a alkans’é.

Debí na e impakto fuerte, e víktima a risibí multiple leshon i a fayesé na e sitio.

Dòkter di polis a konstatá morto di e hòmber Wimbert Feliz Pietersz, nasé na Kòrsou 24 di

yanüari 1949.

Departamentu di Tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.

