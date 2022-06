Studenten van het Pre-Academic Program ontvangen hun certificaat.

Maandag 20 juni 2022 heeft de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da

Costa Gomez (UoC) certificaten mogen uitreiken aan de tweede groep

studenten die het Pre-Academic Program volledig en succesvol

hebben doorlopen.

Het Pre-Academic Program van de UoC heeft als doel aankomende studenten voor het hoger

onderwijs zodanig te equiperen dat hun slagingskans bij een vervolgstudie zowel in het

buitenland als op Curaçao verhoogd wordt.

Na het afronden van dit basisprogramma beschikken de studenten over voldoende

taalvaardigheden, 21ste-eeuwse vaardigheden, sociaal-maatschappelijke kennis en

vaardigheden, en hebben ze een adequate studiehouding.

Het Pre-Academic Program wordt gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs,

Wetenschap, Cultuur en Sport. Het basisprogramma duurt 9 maanden en loopt van

augustus 2022 tot en met eind mei 2023. Het programma is onder andere gericht op

• studenten die op Curaçao of in het buitenland willen doorstuderen, maar zich daar

niet helemaal klaar voor voelen;

• studenten die wellicht een vervolgstudie willen gaan volgen, maar nog niet weten

welke studie;

• studenten die bewust voor een “Gap Year” hebben gekozen en hieruit het beste willen

halen;

• het geven van de nodige studievaardigheden en coaching aan de studenten in de

transitie van middelbare scholier naar student.

Leerlingen met een middelbareschooldiploma op vwo-, havo- of sbo-4 niveau kunnen

toegelaten worden tot het programma. Deelname aan het programma kost ANG 1500-.

Voor meer informatie francis.alberto@uoc.cw.

Voor inschrijving: http://www.uoc.cw/admissions.

Share on: WhatsApp