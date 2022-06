CITRO rukt uit om wrak te bergen en environment te beschermen •

Op verzoek van het Rescue Coordination Center is Citro gisteren alsnog uitgevaren om een schip dat eerder gestrand was naast Blauwbaai te bergen.

Het schip was eerder in de middag door motorproblemen in de problemen gekomen en op de rotsen geraakt vlak naast Blauwbaai. De opvarenden hadden zichzelf in veiligheid gebracht. Citro heeft het schip in de avonduren alsnog weten los te trekken en snel voordat het kon zinken veilig naar hoger wal getrokken en gesleept naar de haven in Piscaderabaai.

Weer een geslaagde reddingsactie!

