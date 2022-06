Minister Dangui Oduber a ricibi e prome muestra di buki di NO Smoking di abogado Dello Gomez

ORANJESTAD – Diaranson mainta Minister Dangui Oduber a ricibi abogado Dello Gomez cu a haci entrega di e prome muestra di e buki cu e la traha basa riba e Lands Verordening Beperking Tabaksproducten (ley) (cu ta prohibi humamento den areanan publico). E ley aki a drenta na vigor desde 2 di mei 2022.

E titulo di e buki ta:

The legal guide to the smoking laws in Aruba

Den e buki aki ta describi tur e articulonan cu ta para den e ley, no solamente e ta describi esaki pero e ta amplia tambe riba kiko por y no por segun e ley cu a wordo presenta y aproba den parlamento. E ta un bon guia pa nos localnan y e turistanan (como e buki ta den idioma ingles tambe), pa nan por tuma bon nota di e cambionan grandi cu a wordo haci na momento cu e ley a drenta na vigor.

E ley ta importante, mirando cu uzo di sigaria ta dañino no solamente pa persona cu ta huma cual ta 13% di e poblacion di Aruba riba edad di 20 aña, pero tambe pa es(nan) cu ta den cercania.

Minister Oduber a menciona algun di e cambionan mas remarcabel den e ley, e aumento di edad pa cumpra sigaria a subi di 18 aña pa 21 aña di edad. Ya no ta permiti pa bende sigaria los mas y tampoco ta permiti mas pa huma den areanan publico. Tur esaki ta wordo describe detayadamente den e buki segun e mandatario.

Finalmente Minister Minister Dangui Oduber a gradici sr. Gomez pa e inciativa briyante aki. E buki ta duna un bon splicacion di e ley y tambe ta amplia cu mas detayes hopi facil pa tur hende por compronde.

