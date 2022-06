Minister Oduber a reuni cu e cruise committee

ORANJESTAD – Diaranson mainta Minister di Turismo y Salud publico sr. Dangui Oduber a reuni cu CEO di ATA sra. Croes, director di APA sr. Figaroa y cruise manager di ATA sr. Arends cu ta forma parti di e cruise committee. Den e reunion a repasa e recuperacion pa aña 2022 den comparacion cu aña 2019, tambe a pasa riba e schedule pa 2023 y su proyeccionan.

Minister Oduber a duna di conoce cu na aña 2019 tabata un di e mihor añanan pa turismo crusero, na aña 2019 Aruba a ricibi un total di 831,399 pasahero. Den aña 2021 esaki tabata 136,005 pasahero cu ta un recuperacion di 16.4% di e turismo crusero den comparacion cu aña 2019.

Den mei aña 2022 Aruba a ricibi un total di 227,696 pasahero compara cu mei aña 2019 cu a ricibi 401,534 pasahero, esaki ta un recuperacion di 56.7% di e cantitad di pasahero crusero. Den mesun rosea e cantidad di calls si a recupera cu 96.8% (153 in 2022 vs 158 in 2019). No tin duda cu e yegada di e mega crusero Allure of the Seas a impacta e cresemento den luna di mei grandemente, e mandatario ta señala.

Segun Minister Oduber aña 2023 ta mustra di ta un aña hopi prometedor den cuadro di e recuperacion di Aruba su turismo crusero. Ya caba tin hopi calls confirma pa otro aña pero ainda tin hopi booking cu ta habri pa por duna un cantidad di calls exacto. Asina tin noticianan positivo pa e añannan cu ta bin.

Un noticia hopi positivo ta cu den aña 2023 Aruba lo bay ricibi un otro mega crusero, e biaha aki ta e barco crusero Mardi Gras di Carnival Cruise Lines cu ta conoci pa tin turistanan cu ta laga hopi placa atras. Otro noticia positivo ta cu lo yega Aruba e prome crucero di Virgin Voyages den 2023.

E tabata un bon reunion caminda a trata diferente topico di turismo crucero. Minister Dangui Oduber ta premira un bon recuperacion pa turismo crucero den aña 2023 y un high season 2022 hopi fuerte.

