Entidat Públiko Boneiru ta risibí hopi petishon pa redukshon di hür

E Kontribushon Hür Partikular ta un kompensashon di parti di gobièrnu pa redusí e gastu mensual di hür.

For di komienso di e ‘pilot’ Kontribushon Hür Partikular (Bijdrage Particuliere Verhuur – BPV) ku a ranka sali dia 1 di mart 2022, hopi petishon a drenta serka Entidat Públiko Boneiru. Di e petishonnan akí 90% a keda aprobá. Mayoria petishon a keda prosesá dentro di un luna.

E Kontribushon Hür Partikular ta un kompensashon di parti di gobièrnu pa redusí e gastu mensual di hür di hendenan ku un entrada abou ku ta hür kas den sektor privá. E impakto pa e grupo akí ta grandi: e promedio (di redukshon di hür) pa kada kas di famia ta $ 304,- pa luna. ‘Sinembargo, te ku awor no tur hende ta entregá un petishon. Pa e motibu akí nos ta bai intensivá e komunikashon i dunamentu di informashon tokante e ‘pilot’ den e periodo binidero’, segun Silvana Janga di Direktorado di Komunidat i Kuido.

Direktorado di Komunidat i Kuido a entregá e evaluashon intermedio di e ‘pilot’ na minister Hugo de Jonge durante su bishita di trabou na Boneiru. Na e okashon ei a palabrá entre otro ku Entidat Públiko Boneiru den koperashon ku Ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino lo solushoná e difikultatnan ku ta bini dilanti for di e ‘pilot’. Na mes momentu ta di importansia pa enfatisá ku e Kontribushon Hür Partikular no por solushoná tur kestion relashoná ku e problemanan riba merkado di bibienda na Boneiru.

E Kontribushon Hür Partikular ta un instrumento ku ta enfoká riba redukshon di e konsekuensianan sosial negativo di e falta agudo di kas di hür sosial. E minister i Entidat Públiko Boneiru ta di akuerdo ku otro ku un aserkamentu integral ta nesesario, ku konstrukshon di bibienda sosial nobo komo prioridat urgente i uso di instrumentonan hurídiko i instrumentonan a base di maneho i otro instrumentonan pa kombatí desaroyonan inaseptabel ku tin di aber ku skarsedat riba merkado di bibienda.

Por haña mas informashon tokante e Kontribushon Hür Partikular riba nos wèpsait: https://bonairegov.com/inwoners/bpv òf pa medio di yama e number di telefòn +599 717 2211. Pasa personalmente na Direktorado di Komunidat i Kuido tambe ta posibel.

OLB ontvangt veel aanvragen voor huurverlaging

De BPV is een tegemoetkoming vanuit de overheid om de maandelijkse huurlasten van huurders met een laag inkomen.

Sinds de start van de pilot Bijdrage Particuliere Verhuur (BPV), die 1 maart 2022 van start ging, zijn er veel aanvragen bij het openbaar lichaam Bonaire (OLB) binnengekomen. Daarvan is nu 90 procent goedgekeurd. De meeste aanvragen zijn binnen een maand afgehandeld.

De BPV is een tegemoetkoming vanuit de overheid om de maandelijkse huurlasten van huurders met een laag inkomen in de particuliere sector te verlagen. De impact voor deze groep is groot: de gemiddelde (huurverlaging) per huishouden bedraagt 304 dollar per maand. “Echter, tot nu toe dient nog niet iedereen een aanvraag in. Daarom wordt de communicatie en voorlichting over de pilot de komende tijd geïntensiveerd”, aldus Silvana Janga, van de Directie Samenleving en Zorg (S&Z).

S&Z heeft de tussentijdse evaluatie van de pilot aangeboden aan minister Hugo de Jonge tijdens zijn werkbezoek aan Bonaire. Toen is onder meer besproken dat OLB in samenwerking met het Ministerie van BZK knelpunten die uit de pilot naar voren komen, zal oplossen. Tegelijkertijd is het van belang om te benadrukken dat met de BPV niet álle kwesties kunnen worden opgelost die samenhangen met de problemen op de woningmarkt in Bonaire.

De BPV is een instrument dat er op is gericht de negatieve sociale en maatschappelijke gevolgen van het nijpende tekort aan sociale huurwoningen te verminderen. De minister en het OLB zijn het er over eens dat een integrale aanpak nodig is, met nieuwbouw van sociale woningen als urgente prioriteit en de inzet van juridische, beleidsmatige en andere instrumenten om de uitwassen van de schaarste op de woningmarkt te bestrijden.

Meer informatie over de Bijdrage Particuliere Verhuur is te vinden op onze website: https://bonairegov.com/inwoners/bpv of door te bellen naar +599 7172211. Persoonlijk langsgaan bij S&Z kan ook.

