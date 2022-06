Último preparashonnan pa introdukshon di e Visitor Entry Tax

06/22/2022

Laatste voorbereidingen invoering Visitor Entry Tax

Ruim een week en dan zal op 1 juli de Visitor Entry Tax op Bonaire worden ingevoerd. Alle bezoekers aan Bonaire zullen dan bij binnenkomst op Bonaire de Visitor Entry Tax betaald moeten hebben.

Afgelopen vrijdag 17 juni organiseerde Tourism Corporation Bonaire een Stakeholder Information session. Hierbij werd een grote groep partners uit de toeristische sector geïnformeerd over de Visitor Entry Tax. Tijdens de presentatie werd onder andere de website getoond van de online betaling. Ook werd uitvoerig stilgestaan bij de route en de controle op het vliegveld en was er ruimte voor het stellen en beantwoorden van vragen.

Tax Agents staan klaar om de bezoeker te helpen

De stroom aan bezoekers die via het vliegveld Bonaire binnenkomt vergt een intensieve aanpak. De invoering van de Visitor Entry Tax is voor iedereen een nieuwe situatie. Hiervoor zijn Tax Agents intensief opgeleid om de bezoekers zo goed mogelijk te kunnen helpen. De Tax Agents begeleiden de bezoekers, weten antwoord op de vragen en zijn getraind om in bepaalde situaties te handelen.

Voor de bezoekers die over zee per privé-boot naar Bonaire reizen, zal in de Marina van Harbour Village de controle plaatsvinden van de Visitor Entry Tax. Ook zal de Marina de boten die voor de kust aan de boeien liggen, gaan controleren of de betaling van de Visitor Entry Tax heeft plaatsgevonden.

Nog vragen?

Afgelopen weken heeft Tourism Corporation Bonaire en Openbaar Lichaam Bonaire vragen gekregen over de Visitor Entry Tax. Een aantal vragen zijn beantwoord en na te lezen op www.bonaireisland.com

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met TCB op nummer +599 7178322 of mail naar marketing@tourismbonaire.com

Dit is een persbericht van Openbaar Lichaam Bonaire in samenwerking met Tourism Corporation Bonaire.