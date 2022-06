Sr. Arkenbout pa último bia ta presensiá presidio di Wardakosta / Dhr. Arkenbout woont voor laatste maal presidium Kustwacht bij

De Vertegenwoordiger van Nederland, Erwin Arkenbout, nam op 23 juni deel aan het presidium van de Kustwacht. Het presidium is het algemeen bestuur van de Kustwacht, waarin ook het ministerie van Defensie, het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid en vertegenwoordigers van de drie autonome Caribische landen deelnemen.

De Kustwacht is heel belangrijk voor de veiligheid op en rond de eilanden. We zien de vaartuigen en vliegtuigen van de Kustwacht regelmatig langskomen. Men patrouilleert en inspecteert en bewaakt de grenzen van de landen. Ook het redden van drenkelingen en inspecteren van milieueisen op zee behoort tot haar taken. De organisatie breidt de komende jaren nog fors uit, als onderdeel van de landspakketten die tussen Nederland en de landen zijn afgesproken. De Kustwacht bestaat voor het grootste deel uit jonge mannen en vrouwen afkomstig van de landen. Als ze zijn afgezwaaid, hebben ze doorgaans veel ervaring opgedaan en opleidingen gevolgd, en stromen ze vaak door naar andere organisaties die werken om de veiligheid op de landen en de zee eromheen te waarborgen.

Dit was de laatste vergadering die dhr. Arkenbout bijwoonde. Hij wenst de organisatie heel veel succes in de toekomst; het was voor hem een eer om lid te zijn van het presidium.