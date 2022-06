Den cuadro di e “Tropical Storm Warning” CODIGO CORA A DRENTA NA VIGOR 12PM Y SHELTER IN PLACE LO DRENTA NA VIGOR 6PM DI DIARANSON 29 DI JUNI

ORANJESTAD – Prome Minister Evelyn Wever – Croes den Conferencia di Prensa di Gobierno diabierna 29 di juni a anuncia e update di e situacion di tempo y pasada di e tormenta. E mal tempo a drenta e area di Caribe y e velocidad a aumenta, p’esey Aruba entrante 12or di merdia a bay den Codigo Cora.

Kico por spera den Codigo Cora

Prome Minster Wever – Croes a anuncia cu Gobierno di Aruba a duna instruccion na establecimentonan no esencial y departamentonan di Gobierno cu nan mester cera 12or di merdia. Asina ta permiti empleadonan pa bay cas y prepara. Pa 2or, establecimentonan esencial tambe mester cera y 3or transporte publico ta stop di core. Tin excepcion den sector hotelero unda cu servicio mester keda wordo brinda.

Entrante 6or di atardi shelter in place

Banda di esaki, Gobierno di Aruba ta anuncia cu 6or di atardi ta inicia ‘shelter in place’. Cu esaki ta spera cu tur hende ta keda paden y solamente si tin un emergencia por ta riba caminda.

Con bo por prepara miho?

Ta recomenda pa no drenta panico y percura pa famia y mascota ta den espacio safe cu suficiente awa y cuminda. Ademas tene familiar cu no ta sigur, sigur den bo cas. No subi caya si no tin mester, percura pa tanki di auto tin gasolin y keda informa via canalnan oficial pa cualkier desaroyo. Percura tambe den caso cu coriente bay, pa tin flashlight, telefon carga y tambe controla si bo tin kit di prome auxilio. Cera bentanan y portanan bon, kita tur obheto cu biento por lanta for di rond di cas, cera tanki di gas, kita plug di aparatonan chikito y si bo tin boto, percura pa esakinan ta for di lama.

Scol y establecimentonan cera

Manera cu ya a keda anuncia, scolnan ta keda cera diahuebs y diabierna. Sector Publico a haya un circulario cu ta cera diabierna merdia 12or y diahuebs nan lo ta cera tambe , cu excepcion di esnan cu mester keda stand-by.

Cu codigo cora comercio tambe ta wordo pidi pa cera 12or di merdia pa locual ta servicionan no esencial y 2or pa servicionan esencial.

Concluyendo, Prome Minister a sigura cu Crisis team ta ‘paraat’ y autoridadnan ta haciendo locual cu mester haci segun e plan cu tin di horcan. Ta haya ayudo tambe di Marina Real cu ta parti di e crisis team y tur ekipo ta cla pa mobilisa. Banda di esaki Cruz Cora tambe ta parti di e operativo a traves di ‘Sociale Zaken’.