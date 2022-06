Minister Ursell Arends su disertacion na United Nations Ocean Conference 2022

Minister di Naturalesa, Sr. Ursell Arends a hiba un disertacion durante e reunion “Interactive Dialogue 5; Promoting and strengthening sustainable ocean-based economies, in particular for Small Island Developing States and least developed countries”.

Aruba, como un “Small Island Developing State”, ta conecta via y ta dependiente riba nos lama. Tur actividad, ambos den awa y riba tera tin nan impacto directo y indirecto riba e salud marino den e awanan cu ta rondona nos. Un porcion grandi di nos economia ta dependiente riba e salud di nos lama, su awa y playanan cual ta nos producto turistico, Via lama tambe nos ta traha nos awa di bebe, via proceso di desalinacion. Pa nos, tin un necesidad enorme pa sigura cu nos crea y mantene un “Blue Eonomy” sostenibel.

Minister Arends a finalisa bisando cu: “Nos t’ey akinan pa siña for di otro, mehora nos experticio, y fortifica nos lasonan cu partnernan internacional. Nos ta contento di por comparti nos storia, como nos ta sostene Reino Hulandes den su esfuersonan pa promove un strategia holistico, colaborativo y cu enfoke riba e “source-to-sea approach” pa identifica y regula e contaminantenan cu ta yega nos lama.