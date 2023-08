Start werkzaamheden project Parke Tului fase 1

NED:

Vanochtend omstreeks 10 uur zijn de werkzaamheden van het project Parke Tului fase 1 begonnen: het drijvend zwembad (floating pier) met een oppervlakte van 20 x 25 meter in zee plaatsen en monteren! Indebon kreeg hierbij hulp van Stinapa en de directie Ruimte en Ontwikkeling, zodat alles conform afspraken en aanwezige vergunningen verloopt. Naar verwachting is het drijvend zwembad over twee weken klaar voor gebruik. Indebon benadrukt dat de floating pier toegankelijk is en blijft voor de hele bevolking van Bonaire.

PAP:

Awe mainta mas òf ménos 10 or a kuminsá ku e trabou di e proyekto Parke Tului fase 1: pone e waf flotante (floating pier) ku un superfisie di 20 x 25 meter den laman i monta esaki. Pa e trabou akí Indebon a haña yudansa di Stinapa i direktorado di Planifikashon i Desaroyo, di manera ku tur kos ta kana konforme palabrashon i e pèrmitnan presente. Segun ekspektativa akí dos siman e pisina flotante ta kla pa uso. Indebon ta pone énfasis riba e echo ku e waf flotante ta i ta keda aksesibel pa henter poblashon di Boneiru.

