Kamer debatteert over sportbeleid

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) debatteert op woensdag 29 juni over het sportbeleid. Minister Conny Helder van VWS komt hiervoor naar de Kamer. Het debat is vanaf 10.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

WK voetbal in Qatar

Tijdens het commissiedebat bespreken de Kamerleden met minister Helder onder meer het WK voetbal in Qatar en de mensenrechtensituatie in dat land. Oud-Kamerlid Saadet Karabulut diende samen met andere Kamerleden een motie in die het kabinet oproept geen afvaardiging van de regering naar het WK in Qatar te sturen.

In deze motie staat dat ‘arbeiders die in Qatar werken aan de voorbereiding van het WK voetbal in 2022 met ernstige vormen van uitbuiting geconfronteerd blijven worden, waaronder salarissen die maandenlang niet uitbetaald worden’. Ook staat er dat meer dan zesduizend arbeiders zijn omgekomen bij de bouw van stadions en andere werkzaamheden voor het WK.

Spreekkoren tijdens wedstrijd

Op de agenda staat ook de stand van zaken omtrent de uitvoering van de motie over het stilleggen van wedstrijden bij spreekkoren. Deze motie verzoekt de regering om heldere afspraken te maken met voetbalclubs, bonden, de veiligheidsdriehoek, supportersverenigingen en belangenorganisaties over de aanpak van spreekkoren. Het gaat dan om discriminerende homofobe, racistische of antisemitische spreekkoren tijdens een wedstrijd. De motie verzoekt de regering daarnaast om samen met betrokken partijen af te spreken dat bij spreekkoren een wedstrijd wordt stilgelegd en deze verantwoordelijkheid duidelijk te beleggen.