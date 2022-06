Kamer stemt in met Tijdelijke commissie Corona

De Tweede Kamer stemt in met het voorstel een Tijdelijke commissie Corona in te stellen. De commissie heeft de taak om voorstellen te doen voor de invulling van een parlementaire enquête over Corona.

Voorstel

In een brief van het Presidium staat de opdracht voor de Tijdelijke commissie Corona omschreven. Deze commissie gaat een voorstel uitwerken voor de opzet van een parlementaire enquête over de gebeurtenissen tijdens de coronacrisis. Het uiteindelijke doel van de enquête zal waarheidsvinding zijn, om lessen te trekken voor de toekomst en zo beter voorbereid te zijn op een eventuele volgende gezondheidscrisis. De constituerende vergadering zal op korte termijn plaatsvinden.