Debat over de maatschappelijke onrust rondom de stikstofcrisis

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 30 juni plenair over de maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom de stikstofcrisis. Naar verwachting komen minister-president Mark Rutte en minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hiervoor naar de Kamer. Het debat is vanaf 19.15 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct. Het debat wordt live ondertiteld.

Kamerleden Jesse Klaver (GroenLinks) en Esther Ouwehand (PvdD) vroegen het debat aan. De afgelopen weken vonden er op verschillende plekken protesten plaats van boeren. De kabinetsplannen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen vormden daarvoor de aanleiding.

Demonstraties

Op dinsdag 28 juni werden langs meerdere snelwegen hooibalen in brand gestoken. Ook demonstreerden boeren bij het huis van Tweede Kamerlid Derk Boswijk (CDA) en minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Bij het huis van de minister braken demonstranten door de afzetting van de politie.

Bij het aanvragen van het debat op woensdag 29 juni noemden veel Kamerleden de incidenten onaanvaardbaar en schokkend. Zij wilden daarom zo snel mogelijk een debat. Op Twitter schreef Kamervoorzitter Vera Bergkamp dat verschillende Kamerleden zich onveilig voelen door intimidatie en bedreigingen.