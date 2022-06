VNW – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad FMA ta selebrá 25 aña di eksistensia

De Vertegenwoordiger van Nederland, Erwin Arkenbout, bracht onlangs een bezoek aan Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA) en de afdeling Dios Yudami, die zich bezighoudt met de opvang voor drugsverslaafden.

Het hoofd van de opvang, Sherwin Margaritha, gaf uitleg over de hulp die elke dag van de week aan de enkele tientallen cliënten wordt gegeven. Op het hoofdkantoor vertelden psycholoog/ behandelaar Verda Betrian en Sonaly Diaz (training en voorlichting) over de overige activiteiten van FMA. De breedte van de zorg die FMA biedt, met beperkte middelen (die afgelopen jaren onder druk zijn gekomen door korting op subsidiëring), is indrukwekkend. Zeer interessant om kennis te nemen van de diverse vormen van verslaving op het eiland: drank, gokken, drugs, roken, om er maar een aantal te noemen, en hoe deze vormen van verslaving te behandelen zijn. Ook is er aandacht voor bijvoorbeeld familie van cliënten, op wiens leven de verslaving een grote impact kan hebben.

Hulde voor de medewerkers van FMA, die op 26 juni een wandeling door Willemstad en in de week van 27 juni een webinar organiseerden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de organisatie. Gefeliciteerd namens de Vertegenwoordiging van Nederland en veel succes gewenst met het moeilijke en belangrijke werk!