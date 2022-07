KOMUNIKADO DI PRENSA 337 /2022

6 yüli 2022

Análisis di krímennan di impakto haltu.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Den e periodo di 27 di yuni pa 3 di yüli 2022, polis a registrá i a analisá e siguiente

aktividatnan kriminal.

Atrako

Den e periodo ariba menshoná tabatin tres (3) kaso di atrako.

Esakinan a tuma lugá riba respektivamente djamars 10.05’or, djasabra 00.02’or i 13.13’or.

Den e kasonan aki e malechornan a hasi uso di arma di kandela, kuchú i forsa físiko.

E sítionan tabata Kanga, Kunuku Grandi i F.D. Rooseveltweg.

Ladronisia di vehíkulo

Den e periodo aki tabatin tres (3) notifikashon di ladronisia di outo.

E outonan aki a wòrdu hortá na Kaya Calderana, riba lugá di stashoná outo di un

supermarket i na un adrès riba Seru Loraweg.

Den dos kaso a bai ku un Kia Picanto i den e otro a bai ku un Kia Rio.

Kiebro den kas

Polis a registrá kuater (4) kiebro den kas di kua mayoria tuma lugá entre 08.00’or – 12.00’or

riba djaluna, djamars, djabièrnè i djadumingu.

Malechornan a penetrá dor di fòrsa porta di patras di kas of porta di kushina.

E kiebronan aki a tuma lugá den Camaliaweg, Kaya Abeha, Montaña Rey i Trinidadweg.

Kiebro den negoshi

A konfirmá seis (6) kiebro den negoshi i nan a tuma lugá riba djarason, djaweps, djabièrnè i

djadumingu entre 04.00’or i 06.00’or.

A penetrá den e negoshi dor di kibra dak of porta.

Malechornan a kibra na establesimentunan riba Jan Noorduynweg, Sto. Domingoweg,

Corriweg, Pastoor Blommerdeweg, Bullenbaai I Heintje Koolweg.

Kiebro den/na outo

Tabatin kuater (4) kiebro den outo, ku a tuma lugá riba djaluna, djabièrnè i djadumingu

entre 21.00’or i 23.00’or.

E método ku mas e malechornan a usa tabata di ranka e bùmper dilanti of kibra bentana di

patras.

E sítionan na unda a kibra na e outonan tabata v. Leeuwenhoekstraat, Yotin Kortá i Johan v.

Walbeeckplein.

Violensia relashonal

Polis mester a atendé 14 kaso di violensia relashonal, di kua mayoria a tuma lugá durante di

henter siman.

Mayoría di e kasonan aki a tuma lugá entre 21.00’ i 22.00’or.

E áreanan kaminda ku polis mester a duna asistensia pa e tipo di violensianan aki, tabata for

di Brakkeput mei-mei te ku Seru Fortuna.