Tentamentu i diskriminashon ta sosodé relativamente hopi den enseñansa di fundeshi na Kòrsou.

Pesten en discriminatie komen relatief veel voor in het funderend onderwijs op

Curaçao.

Ook al doen pesten en discriminatie op school afbreuk aan de sociale veiligheid op school en het psychische

welzijn van leerlingen, komen deze verschijnselen nog steeds regelmatig voor. Overigens valt het op dat niet

iedereen zich realiseert welke zaken al dan niet onder pesten en/of discriminatie vallen met als gevolg dat

deze begrippen niet eenduidig worden gebruikt.

Van pesten is er sprake als iemand vaak en/of langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door

één of meer personen. Daarentegen wordt er gesproken van discriminatie als die negatieve handelingen een

gevolg zijn van wezenlijke kenmerken van de persoon zoals identiteit, uiterlijk, huidskleur of geslacht.

Ondanks de relevantie van dit onderzoek over pesten en discriminatie binnen het funderend onderwijs voor

onze (multiculturele) samenleving, zijn er nauwelijks actuele cijfers bekend over de prevalentie van pesten

en/of discriminatie binnen dit schooltype op Curaçao.

In 2021 en 2022 is er een onderzoek gedaan naar pesten en discriminatie onder leerlingen in het funderend

onderwijs op Curaçao met het doel om na te gaan hoe vaak dit voorkomt. Het kwantitatieve onderzoek is

uitgevoerd door de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), in samenwerking met de

Foundation Fair Educational Chance (FFEC) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) uit Nederland. Het

onderzoek werd geleid door dr. Odette van Brummen-Girigori verbonden aan het University of Curaçao

Researh Institute (UCRI) en voorzitter van het Foundation Fair Educational Chance (FFEC) in nauwe

samenwerking met dr. Pieternel Dijkstra en dr. Dick Barelds.

In totaal werden gegevens verzameld van 413 leerlingen uit het funderend onderwijs op Curaçao: 45.9%

jongens en 54.1% meisjes, met een gemiddelde leeftijd van 10.8 jaar (SD = 1.3, range 7-14).

De resultaten laten zien dat 34.7% van de leerlingen het afgelopen schooljaar gepest werd en 35.0% gaf aan

zelf te hebben gepest. Bovendien geeft 52.3% van de leerlingen aan op één of andere wijze te maken te hebben

gehad met discriminatie als slachtoffer, terwijl 37.5% aangaf wel eens anderen te hebben gediscrimineerd.

Met andere woorden, het aantal leerlingen dat aangeeft gediscrimineerd te zijn, ligt hoger dan het aantal

leerlingen dat aangeeft gepest te zijn.

Verder blijkt uit het onderzoek dat:

• jongens iets vaker pesten en discrimineren dan meisjes;

• naarmate leerlingen jonger zijn, ze iets vaker discrimineren op basis van huidskleur en gewicht;

• de eigen huidskleur weinig te maken heeft met de mate waarin leerlingen pesten of discrimineren of daar

slachtoffer van worden;

• de eigen sociaaleconomische status (in dit onderzoek van hoeveel geld het gezin waarin het kind opgroeit,

heeft) weinig te maken heeft met de mate waarin leerlingen pesten of discrimineren of daar juist slachtoffer

van zijn;

• leerlingen met overgewicht vaker worden gediscrimineerd.

Gelet op de bevindingen wordt het volgende aangeraden:

• leerlingen al op zo jong mogelijke leeftijd voor te lichten over pesten en discriminatie en deze informatie te

herhalen in hogere groepen;

• de sociale en assertieve vaardigheden van leerlingen te versterken die hen helpen om, als slachtoffer en

omstander, pesten en discriminatie effectief te stoppen zonder zelf te vervallen in pesterijen en discriminatie;

de zogeheten “victim-bully cycle” (gepest worden > pesten > gepest worden > pesten > etc).

• de emotieregulatie van leerlingen te versterken. Leerlingen moeten leren om op andere manieren met

negatieve emoties om te gaan dan te pesten en discrimineren.

Tabel 1. Slachtoffer van discriminatie

Slachtoffer van discriminatie op basis van: %

Gewicht

Huidskleur

Geslacht

Sociaaleconomische klasse

Anders

28.1%

26.2%

19.1%

18.6%

15.5%

Noot: omdat leerlingen met betrekking tot meerdere kenmerken gediscrimineerd kunnen

worden, tellen de percentages voor het slachtofferschap op tot meer dan 100%.

Tabel 2: Dader van discriminatie

Dader van discriminatie op basis van:

Gewicht

Huidskleur

Geslacht

Sociaaleconomische klasse

Anders

23.0%

20.1%

16.0%

10.9%

10.7%

Noot: omdat leerlingen met betrekking tot meerdere kenmerken gediscrimineerd kunnen

worden, tellen de percentages voor het slachtofferschap op tot meer dan 100%.

Willemstad, 6 di yüli 2022.

Tentamentu i diskriminashon ta sosodé relativamente hopi den enseñansa di fundeshi

na Kòrsou.

Aunke tentamentu i diskriminashon na skol ta hasi daño na e seguridat sosial na skol i e bienestar sikológiko

di alumnonan, e fenómenonan akí ta sosodé te ainda regularmente. Ademas ta yama atenshon ku no ta tur

hende ta realisá kiko ta kai òf nò bou di tentamentu i/òf diskriminashon, ku e konsekuensia ku e konseptonan

akí no ta keda usá klaramente/debidamente.

Ta papia di tentamentu ora un persona ta hopi biaha i/òf pa largu tempu eksponé na akshonnan negativo dor

di un òf mas persona. En kambio ta papia di diskriminashon ora e akshonnan negativo ei ta konsekuensia di

karakterístikanan esensial di un persona manera identidat, apariensia, koló òf sekso.

A pesar di e relevansia di e investigashon akí tokante tentamentu i diskriminashon den enseñansa di fundeshi

pa nos komunidat multikultural, tin apénas sifranan aktual konosí tokante predominio di tentamentu i/òf

diskriminashon den e tipo di enseñansa akí na Kòrsou.

Na 2021 i 2022 a hasi un investigashon tokante tentamentu i diskriminashon bou di alumnonan den enseñansa

di fundeshi na Kòrsou ku e meta pa averiguá kon frekuente esaki ta sosodé. E investigashon kuantitativo a

keda hasí pa Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), den estrecho kooperashon ku

Foundation Fair Educational Chance (FFEC) i Rijksuniversiteit Groningen (RUG) di Hulanda. E

investigashon ta keda koordiná pa dr. Odette van Brummen-Girigori, kolaboradó di University of Curaçao

Research Institute (UCRI) i presidente di Foundation Fair Educational Chance (FFEC), den estrecho

kooperashon ku dr. Pieternel Dijkstra i dr. Dick Barelds.

A kolekshoná informashon di 413 alumno di enseñansa di fundeshi na Kòrsou: 45.9% mucha hòmber i 54.1%

mucha muhé, ku un edat promedio di 10.8 aña (SD = 1.3, alkanse di 7-14).

E resultadonan ta mustra ku 34.7% di e alumnonan a keda tentá aña pasá i 35.0% a indiká ku nan mes tambe

a tenta. Ademas 52.3% di e alumnonan a indiká ku di un òf otro manera nan tabatin di aber ku diskriminashon

komo víktima, miéntras 37.5% a indiká di a yega di diskriminá otronan. Ku otro palabra, e kantidat di alumno

ku ta indiká di a keda diskriminá, ta mas haltu ku e kantidat di alumno ku a indiká ku nan a keda tentá. Ademas

a sali for di e investigashon ku:

• mucha hòmber ta tenta i diskriminá un poko mas frekuente ku mucha muhé;

• na medida ku e alumnonan ta mas yòn, nan ta diskriminá un poko mas frekuente a base di koló i peso;

• e propio koló tin poko di aber ku e grado den kua alumnonan ta tenta òf diskriminá òf ta bira víktima di esaki;

• e propio estado sosioekonómiko (den e investigashon akí di kuantu sèn e famia den kua e mucha ta krese, tin)

tin poko di aber ku e grado den kua alumnonan ta tenta òf diskriminá òf hustamente ta víktima di esei;

• alumnonan ku sobrepeso ta keda diskriminá mas frekuente.

Mirando e resultadonan ta rekomendá pa:

• ya na un edat mas yòn posibel informá alumnonan tokante tentamentu i diskriminashon i ripití e informashon

akí den gruponan di edat mas haltu;

•

• reforsá e abilidatnan sosial i asertivo di alumnonan, ku ta yuda nan, komo víktima i komo espektador, stòp

tentamentu i diskriminashon efektivamente sin nan mes kai den tentamentu i diskriminashon; e asina yamá

“victim-bully cycle” (ser tentá > tenta > ser tentá > tenta > etc).

• reforsá e regulashon emoshonal di alumnonan. Alumnonan mester siña atendé/dil di un otro manera ku

emoshonnan negativo enbes di tenta i diskriminá.

Tabèl 1. Víktima di diskriminashon

Víktima di diskriminashon a base di: %

Peso

Koló

Sekso

Klase sosioekonómiko

Otro

28.1%

26.2%

19.1%

18.6%

15.5%

Nota: pasobra alumnonan por keda diskriminá a base di mas karakterístikanan, e porsentahenan pa estado di víktima ta konta te mas ku 100%.

Tabèl 2: Outor di diskriminashon

Outor di diskriminashon a base di:

Peso

Koló

Sekso

Klase sosioekonómiko

Otro

23.0%

20.1%

16.0%

10.9%

10.7%

Nota: pasobra alumnonan por keda diskriminá a base di mas karakterístikanan, e porsentahenan pa estado di víktima ta konta te mas ku 100%