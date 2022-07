Hasi tur bo preparashonnan promé ku bo biahe i risibí un ‘Travel Wallet’:

Un vakashon sin preokupashon ku Banco di Caribe

WILLEMSTAD: Ta temporada di vakashon i sigur despues di pandemia i suavisashon di reglanan pa biaha mundialmente, mayoria hende lo skohe pa bai den eksterior. Bai di biahe ta un eksperensia úniko i ta eksigí su debído preparashon. Despues di skohe bo destinashon faborito i reservá bo estadia, ta e momento pa pone tur finansas na òrdu di manera ku bo por kubri bo gastunan. Banco di Caribe su kampaña ‘Checked!’ ta yudabo ku esaki.

Biaha ku komodidat i sin strès

Klientenan di Banco di Caribe ta biaha ku trankilidat. Kompletá bo ‘checklist’ fásilmente online òf na kualke brènch di Banco di Caribe. No laga pa mañan , loke bo por hasi awe; regla bo tarheta di krédito òf bo MultiCard na tempu. Awendia pa por usa tarheta di krédito den eksterior bo mester di bo PIN (kódigo sekreto). P’esei klientenan ku tin un tarheta di krédito di BdC òf MultiCard mester sòru pa nan tin e PIN aki promé ku biaha pa nan destinashon. Aktivá bo tarheta di débito via BdC online pa uso internashonal. Esaki bo por hasi na kualke momento. Si ainda bo no tin akseso na BdC Online, bishitá un di nos brènchnan i aktivá bo tarheta débito 2 dia promé ku bo biahe. No lubidá di regla bo seguro di biahe na nos departamento di Seguro i kòrda aktivá e servisio di SMS Alert pa bo tarheta di débito, – krédito i MultiCard.

Banco di Caribe tin diferente produkto i servisio ku por hasi bida mas fásil ora di bai di biahe. Na momento ku klientenan regla nan asuntunan di biahe ku Banco di Caribe, nan ta risibí un estuche di biahe di kueru grátis, tanten tin den stòk. Pa mas informashon tokante término i kondishon pa por risibí un estuche di biahe di kueru, bishitá nos wèpsait www.bancodicaribe.com. Banco di Caribe ta deseábo un felis biahe!