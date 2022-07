Marson Jesus ta risibi premio i ser nombra ‘Young Professional of the Year 2022’ entre e top 50 kompanianan i hobenan profeshonal di Hulanda.

E luna aki ta hasi 10 aña ku mi a sali Korsou i bin biba Hulanda pa sigui mi karera profeshonal. I awor mi ta super kontentu di por a risibi e premio i ser nombra ‘Young Professional of the Year 2022’ entre e top 50 kompanianan i hobenan profeshonal di Hulanda. Un logro ku ta nifika hopi pami. Un danki inmenso na un i tur ku a kontribui na e logro aki. The journey continues… Love you all!!!