E palu ta dòrná pero Kòrsou si ta shushi!!

WILLEMSTAD – Kòrsou kompletu parse un mondi shushi grandi. Pa promé biaha den historia di nos dushi Kòrsou, nos pais ta asina shushi. Esaki ta e realidat tristu ku èks parlamentario i miembro di partido MAN-PIN, Eugene Cleopa ta konstatá.

Tur kaya ta tapá ku palu i yerba shimaron ku a krese fo’i alsera, i tambe mei mei di kaminda, hasiendo e totalidat manera un mondi ku bo tin ku nabegá den dje, Cleopa ta bisa. “Ta imposibel ku nos por a yega asina leu. Ora bo drenta den barionan tur kaminda ta shushi. No papia mes na kada punto di salida di kayanan prinsipal”.

“Si no ta lusnan di tráfiko ta funshoná ta un problema pa outomobilistanan por wak sea na man drechi òf robes promé nan sali. Esaki ta kousa un riesgo enorme den nos tráfiko pa e outomobilista, sigur si tuma nota ku tin masha hopi tráfiko tur kaminda den fin di aña aki.” Eugene Cleopa ta enfatisá ku ta práktikamente tur kaminda tin e mesun problema. “Nijlweg, pegá ku Habaai ta un ehèmpel klásiko; tristu! tristu! tristu!

Apesar di por a tuma nota ku den algun aria a kuminsá limpia kantu di kaminda, Cleopa ta bisa ku ela konstatá ku e trabounan aki a dura algun siman, pa despues trahadónan a bai lagando e trabounan na mitar. “P’esei ta bon pa sa kiko ta e intenshon, esta si ke laga nos pais sigui bai atras di e forma aki!”

Mas aleu Cleopa tin informashon ku trahadónan di Selikor ta hasiendo nan trabou, pero aparentemente atrobe no tin fondo pa nan por kumpli ku tarea di e kompania pa limpia den barionan. Di otro banda tin indikashon ku gobièrnu mes (lesa: minister) ta sinta mete direktamente ku kontratista pa hasi e trabou.

“Mas ku un aña pasá presidente di sindikato di Selikor, Frensel Sille a proponé pa bini ku un plan di limpiesa di un aña kaminda den un forma struktural ta limpia Korsou, pero lamentablemente no a tuma e plan aki den konsiderashon. Awe den desèmber Korsou ta un mondi kompletu!

Relashoná ku e situashon di áwaseru ku ta kai hopi último dianan ta konfrontá alabes ku problema di hopi sangura. “Mirando tur e shushedat ku tin aworakí tur kaminda na Kòrsou e problemátika di sangura ku ta brui na kantidat ta bira pió.”

Banda di e shushedat Cleopa ta para ketu tambe na e estado deplorabel di kayanan na Kòrsou “No papia mes di nos kayanan. Nan ta tur na buraku i esaki ta tur kaminda ku bo kore. Burakunan manera un pisina. Kaminda no tin buraku grandi ta dal den kayanan ku ta aparentá ku ta un plug a pasa riba nan.”

Cleopa ta mustra ku promé ku el a sali for di parlamento, MAN-PIN a bai di akuerdo na fin di desèmber 2019 pa introdusí un fondo di kaya (“wegenfonds”) atrobe. “Aktual minister Charles Cooper e tempu ei tambe a vota na fabor di esaki, pero te dia di awe e fondo no a bini miéntras komunidat ta paga impuesto sin haña e servisio di drecha kaya!”

Gobièrnunan anterior tambe a pasa den e situashon aki segun Cleopa, “pero nos tur a koinsidí pa bini bek ku un fondo di kaya pa asina garantisá kareteranan na drechi. Sinembargo, nada ainda. Tur kaya ta kibrá.”

18 desèmber awor parlamento ta trata presupuesto 2024 i Cleopa ta kurioso pa sa kiko ta bai bisa komunidat atrobe. “Pakiko pasa moshon ku tòg minister ta haña ku nan NO mester ehekutá esaki. Ta asin’aki ta pueblo su bùrt? Ku un Kòrsou shushi shushi, pa no papia mes di e situashon di pobresa. Pòtmòni di tur nos hendenan a bira bashí; blo bashí! No tin sèn por kumpra kuminda, no por paga kas i no por paga bùs. Ta un situashon spantoso!

Finalmente Cleopa ta pone atenshon riba e echo ku gobièrnu a presupuestá 90 mion pa proyekto, pero ta solamente 17 mion a logra di usa miéntras barionan i tur kaya prinsipal ta masha shushi mes! “Ta kiko e pueblo aki a hasi e gobièrnu aki; foei! foei!”

