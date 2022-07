Konmemorashon di abolishon di sklabitut tabata eksitoso

Djadumingu 3 di yüli a sera e serie di aktividatnan ku un tour di bùs históriko, organisá pa Fundason Fuhikubo den kolaborashon ku School of Performing Arts Bonaire. E tour aki tabata bon bishitá ku persona di diferente desendensia kultural i edat. Boi Antoin a guia e mainta aki i a duna informashon na diferente lugá ku tin vínkulo ku nos historia di sklabitut. Tambe tabatin presentashon di e bailadónan di School of Performing Arts Bonaire na algun di e sitionan.

Herdenking afschaffing slavernij een groot succes

Het Bonairiaanse eilandbestuur heeft samen met meerdere culturele partners en met steun van het ministerie van OCW verschillende activiteiten georganiseerd met betrekking tot de nationale herdenking van de slavernijgeschiedenis.

Op 28 juni heeft de Fundashon Akademia Papiamentu samen met SKAL een officieel dictee georganiseerd bij de Mangazina di Rei. Het dictee was bedoeld als uiting van waardering voor het feit dat het Papiamentu een van de levende bewijzen is van onze slavernijgeschiedenis. Meerdere personen hebben aan deze activiteit deelgenomen, van wie Jeanne Emers, Sharité Severina en Rudina Gomes de winnaressen werden van het dictee.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd een gedichtenwedstrijd georganiseerd onder de leerlingen van groep 8 waarbij een gedicht geschreven moest worden naar aanleiding van het jaarthema. Het thema voor dit jaar was ‘De kracht van ons verhaal’. Voor begeleiding in het schrijven van de gedichten konden de scholen gebruik maken van educatief materiaal ontwikkeld door het Rijksmuseum Amsterdam over het Nederlands slavernijverleden en de doorwerking in de maatschappij. De scholen moesten zelf een selectie maken en drie gedichten inleveren bij SKAL. Uit die gedichten werden de winnaars gekozen. De organisatoren van de wedstrijd gingen persoonlijk langs bij de drie winnende scholen om de winnaars aan te kondigen en de prijzen uit te reiken. De winnaars van de gedichtenwedstrijd zijn: De derde plek was voor basisschool Het Koraal Bonaire met een gedicht getiteld ‘De Slavernij’ die gezamenlijk is geschreven door Nathan, Eloïse en Maxime. De tweede plaats was voor Basisschool Aquamarin met het mooie gedicht ‘Vrijheid’,geschreven door Lorelei. De eerste plaats ging naar Kolegio San Luis Bertran met het winnende gedicht ‘Wij zijn vrij’, geschreven door Xaishany.

Op 1 juli werd een interactieve lezing gehouden in het Papiamentu in het Plaza Beach Resort met als titel ‘E forsa di nos historia – De kracht van ons verhaal’. De interactieve lezing werd georganiseerd door het Terramar Museum. Tijdens het programa waren er presentaties van de sprekers Max Elstak en Laurindo Andrea. Max Elstak heeft een dialoog gehouden waarbij op intensieve en beeldende wijze de aandacht werd gevestigd op de dekolonisatie van onze slavernijgeschiedenis. Laurindo Andrea heeft gesproken over de weerbaarheid in het verleden, in het heden en in de toekomst, en hij heeft ook aandacht besteed aan onze vrouwen tijdens en na de slavernij. De musicus Boy Janga en zijn vrienden hebben het publiek vermaakt met een potpourri met onder andere San Juan en San Pedro liederen. Het was een informatieve en interessante avond, waarbij het publiek vrijelijk met elkaar van gedachten kon wisselen.

Op zondag 3 juli werd de serie activiteiten afgesloten met een historische bustour, georganiseerd door Fundashon Fuhikubo in samenwerking met School of Performing Arts Bonaire. Veel personen van verschillende culturele afkomst en verschillende leeftijden hebben deelgenomen aan deze tour. Deze ochtend stond onder leiding van Bòi Antoin die informatie gegeven heeft op verschillende plekken die gelinkt kunnen worden aan onze slavernijgeschiedenis. Op enkele van deze plekken werd opgetreden door dansers van de School of Performing Arts Bonaire.

De werkgroep van het Bonairiaanse eilandbestuur in samenwerking met de verschillende culturele partners, kan terugkijken op een mooie periode die nu achter ons ligt. Voorbereidingen zullen getroffen worden voor toekomstige activiteiten in het kader van dit thema en het Koninkrijk brede herdenkingsjaar over het Nederlands slavernijverleden.Tot slot worden alle inwoners van Bonaire uitgenodigd om naar de nieuwe collectie boeken over dit onderwerp te komen kijken in de Openbare Bibliotheek Bonaire.