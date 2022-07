A stipulá Programa di ehekushon Supervishon i Mantenshon di Lei 2022 Entidat Públiko Boneiru

07/05/2022

Dia 15 di yüni 2022 Kolegio Ehekutivodi Boneiru a stipulá e Programa di Ehekushon Supervishon i Mantenshon di Lei 2022.

Dia 15 di yüni 2022 Kolegio Ehekutivodi Boneiru a stipulá e Programa di Ehekushon Supervishon i Mantenshon di Lei 2022. E kuadronan ku nan a inkluí den esaki ta hasi evidente pa tur hende kon den práktika ta apliká e reglanan pa supervishon i mantenshon di lei.

Boneiru ta krese i kambia rápidamente. Pa por guia e desaroyonan den bon kaminda, Entidat Públiko Boneiru mester disponé di un organisashon di Supervishon i Mantenshon di Lei ku ta moderno, profeshonal i transparente. E programa di ehekushon renobá a bira realidat ku sosten di Ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa. Tokante e puntonan di salida a hiba deliberashon tambe ku tantu e Grupo di Direkshon Medio Ambiente komo e Grupo di Direkshon Tera i Awa.

Den e periodo tras di lomba Entidat Públiko Boneiru a hañ’é konfrontá ku algun trayekto kompleho di mantenshon di lei, ku a hasi evidente ku tin ora práktiká ta obligá nos pa pone interesnan ku no tur ora ta kana paralelo, kontra di otro den balansa. E programa ta fortifiká e predesibilidat i konfiabilidat di e forma den kua ta ehekutá e tareanan di Supervishon i Mantenshon di Lei.

E prioridatnan pa aña 2022 ta:

1) Dùmpmentu ilegal di shushi

2) Kobamentu ilegal di greis

3) Konstrukshon sostenibel na kosta

4) Introdukshon di legislashon nobo pa empresa

5) Siguridat di kuminda

6) Hürmentu ilegal di bibienda pa rekreashon

Dentro di poko lo publiká henter e programa di ehekushon.

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2022 OLB vastgesteld

05 juli 2022

Het bestuurscollege van Bonaire heeft op 15 juni 2022 het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2022 vastgesteld.

Het bestuurscollege van Bonaire heeft op 15 juni 2022 het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2022 vastgesteld. De daarin opgenomen kaders maken voor iedereen duidelijk hoe de regels voor toezicht en handhaving in de praktijk worden toegepast.

Bonaire groeit en verandert snel. Om de ontwikkelingen in goede banen te leiden dient het openbaar lichaam Bonaire (OLB) over een moderne, professionele en transparante T&H-organisatie te beschikken die op haar taken berekend is. Het vernieuwde uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook is over de uitgangspunten overleg gevoerd met zowel de Stuurgroep Milieu als de Stuurgroep Land & Water.

In de afgelopen tijd is het OLB geconfronteerd met enkele complexe handhavingstrajecten die duidelijk hebben gemaakt dat de praktijk soms dwingt tot het tegen elkaar afwegen van niet altijd parallel lopende belangen. Het programma versterkt de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van de wijze waarop T&H-taken worden uitgevoerd.

De prioriteiten voor 2022 zijn:

1) Illegaal storten van afval

2) Illegaal afgraven van Diabaas

3) Duurzame kustbebouwing

4) Introductie nieuwe milieuwetgeving voor bedrijven

5) Voedselveiligheid

6) Illegale verhuur woningen t.b.v. recreatie

Het gehele uitvoeringsprogramma zal binnenkort gepubliceerd worden.