Kolegio Ehekutivo ta papia ku minister Jetten tokante supsidio pa energia

07/05/2022

Durante e bishita di trabou di Kolegio Ehekutivo di Boneiru na Hulanda a tene vários kòmbersashon ku e diferente ministerionan.

Durante e bishita di trabou di Kolegio Ehekutivo di Boneiru na Hulanda a tene vários kòmbersashon ku e diferente ministerionan. Deliberashon a tuma lugá ku entre otro minister Jetten di Asuntunan Ekonómiko i Klima (EZK), kaminda e petishon pa supsidio ku WEB Bonaire a entregá dos aña pasá pa gradualmente pasa over pa produkshon di energia sostenibel, tabata e punto di agènda mas prinsipal.

E minister a indiká ku e trayekto ta den su fase final pa pone sèn èkstra disponibel. A papia tambe seriamente tokante e posibilidat pa pone panel solar riba e kasnan di hür social, kaminda a pone atenshon riba dispensashon pa derechi di importashon di panel solar i piesa tambe. A papia tambe tokante e posibilidat pa transporte públiko di koriente na Boneiru.

Kolaborashon

Durante e konsulta ku e minister e delegashon di Kolegio Ehekutivo, konsistiendo di gezaghèber Edison Rijna, e diputadonan James Kroon, Hennyson Thielman, Nina den Heyer i sekretario insular Wendy Pelk a hasi uso di e oportunidat tambe pa trese algun punto di preokupashon dilanti tokante e kolaborashon ku e ministerio. Entidat Públiko Boneiru por ehèmpel ta deseá pa risibí informashon mas tempran tokante e akshonnan i proyektonan ku Hulanda ta ehekutá na nos isla. Tin ora nan ta ehekutá proyekto ku nan no a informá gobièrnu di Boneiru tokante di nan i kaminda den sierto kasonan no tin nesesidat pa esakinan.

Banda di esaki segun Kolegio Ehekutivo mester wak e posibilidatnan pa supsidio i finansiamentu pa e empresarionan na nos isla den un forma mas aktivo. Via ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – Servisio di Reino pa Hulanda Empresarial’ tin supsidio i areglo disponibel pa empresarionan na Boneiru, pero ta resultá ku pa loke ta trata e ehekushon berdadero nan no ta funshoná na nos isla. Kolegio Ehekutivo ta insistí pa wak e resultadonan i adaptá e ehekushon di tal forma ku berdaderamente empresarionan lokal por hasi uso di nan.

Bestuurscollege bespreekt energiesubsidies met minister Jetten

05 juli 2022

Tijdens het werkbezoek van het bestuurscollege van Bonaire in Nederland zijn diverse gesprekken met de verschillende ministeries gevoerd.

Tijdens het werkbezoek van het bestuurscollege van Bonaire in Nederland zijn diverse gesprekken met de verschillende ministeries gevoerd. Zo heeft er onder meer overleg plaatsgevonden met minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat (EZK), met als voornaamste agendapunt de subsidieaanvraag die WEB Bonaire twee jaar geleden heeft ingediend om geleidelijk over te stappen naar duurzame energieproductie.

De minister heeft aangegeven dat het traject zich in de eindfase bevindt om extra geld beschikbaar te stellen. Ook is de mogelijkheid om de sociale huurwoningen van zonnepanelen te voorzien serieus besproken, waarbij ook aandacht is gevraagd voor het kwijtschelden of verlagen van de invoerrechten van de zonnepanelen en onderdelen ervan. Verder is er gesproken over de mogelijkheden voor elektrisch openbaar vervoer op Bonaire.

Samenwerking

De delegatie van het bestuurscollege, bestaande uit Gezaghebber Edison Rijna, gedeputeerden James Kroon, Hennyson Thielman, Nina den Heyer en Eilandsecretaris Wendy Pelk, hebben tijdens het overleg met de minister tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele zorgenpunten aan te kaarten over de samenwerking met het ministerie. Zo zou het openbaar lichaam Bonaire eerder over acties en projecten die Nederland uitvoert op het eiland geïnformeerd willen worden. Soms worden er projecten uitgevoerd waar het eilandsbestuur helemaal niet over is geïnformeerd en waar in sommige gevallen geen noodzakelijke behoefte aan is.

Daarnaast dient er, aldus het bestuurscollege, actiever te worden gekeken naar de mogelijkheden voor subsidies en financiering voor de lokale ondernemers op het eiland. Er zijn subsidies en regelingen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikbaar voor ondernemers op Bonaire, maar die blijken in de werkelijke uitvoering niet te werken op het eiland. Het bestuurscollege dringt aan om naar de resultaten te kijken en de uitvoering aan te passen op een manier waarop er door de lokale ondernemers echt gebruik van kan worden gemaakt.