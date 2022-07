IPE I HUIS VAN ASPORAAT TA SERA AKUERDO PA PREPARÁ I EMPLEÁ KUNUKERONAN MODÈRNO

Willemstad 11 di yuli 2022- Institute For Professional Excellence ( IPE) i Huis van Asporaat, den e kaso aki bou di e nòmber United States of the Caribbean (USC), a firma un akuerdo di koperashon bou di kua lo prepará i forma kunukeronan den teknologia modèrno di plantashon. 10 di e kursistanan lo tin e oportunidat pa haña trabou den Hòfi Mango unabes ku nan kaba e preparashon eksitosamente. IPE i USC di e forma aki ta kontribuí konkretamente na kuponan di trabou pa e kunukeronan ku dominá métodonan di plantashon modèrno, seguridat alimentisio riba nos isla i tambe redukshon di importashon di fruta i bèrdura for di kompanianan den eksterior. USC lo pone te ku dos hektar di tereno disponibel pa sostené e akuerdo di koperashon aki. IPE di su parti ta invertí den e formashon plùs lo krea e infrastruktura ku ta nesesario pa hasi e entrenamentu posibel.

IPE a bin ta invertí den formashon di kunukeronan ku ta dominá e diferente tipo di plantashonnan modèrno manera hydroponic, syntropic farming i otro tipo di plantashon modèrno. IPE a skohe pa sostené e esfuerso mayó di agrikultura na Kòrsou titulá ‘AgriKòrsou’ pa asina stimulá desaroyo real di agrikutura riba nos pais. USC tambe a uni na ‘AgriKòrsou’ pa di e forma aki kolaborá ku e diferente partidonan den e sektor di agrikultura na Kòrsou, huntu den un esfuerso. P’esei tambe USC a pone no ménos ku dos hektar di Hòfi Mango na disposishon di e proyekto aki.

IPE ta hasi bon uso di e sinergia, manera den e kaso aki ku USC, pa asina un grupo mas grandi den nos komunidat por probechá i prepará nan mes pa krea un bienestar atraves di e djòpnan nobo ku ta presentando nan mes. IPE ta ofresé programanan di rekapasitashon i optimalisashon di konosementu riba tur nivel pa optimalisá abilidatnan spesífiko importante ku ta yuda prepará e profeshonal pa e djòp di futuro. Pa mas informashon por manda un e-mail na info@ipe.cw.