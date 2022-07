BLISS LOVES HIP HOP KARNAVAL 2023

Karnaval 2023 a krea hopi espektativa pa tur karnavalista. Despues di dos aña gruponan por bolbe

mustra pueblo nan kreatividat i lusi ku nan trahe di karnaval.

Pa 2023 dos grupo ta bai konopá na otro p’asina pèrkurá pa tin un base sólido pa kontinuidat di

Karnaval di Kòrsou. Kada un ku nan eksperensia den nan area komplementando otro di un forma

perfekto. Karnaval 2023 ta bai sera konosí ku e grupo Bliss Loves Hip Hop kual ta un

“samenwerkingsverband” entre e grupo di tiner I Love Hip Hop and R&B i e grupo di adulto Bliss. Tur

dos grupo tin nan nòmber i fama den nan mes sekshon i ta bai pèrkurá pa uni esaki nan pa krea algu

mas fantástiko ainda pa Karnaval di Kòrsou.

I Love Hip Hop and R&B a kai den premio tur aña I a sali Grupo di Aña di sekshon Tiner na 2018 i na

2020 e Grupo di Ambiente. Un grupo ku ta gusta su urban.

Bliss tambe a yega di sali diferente biaha den premio di Marcha Grandi i na 2020 Grupo di Aña.

Trahando huntu e gruponan aki ta pèrkurá pa uni nan eksperensianan i e tiner ku yega e edat di

hóben adulto por sigui mesora pa e Marcha Grandi den un organisashon ku e konosé kaba. Den e

parti di músika tambe ta tene kuenta ku tur partisipante. Ta bai tin trailer pa e parti musikal pa

Karnaval 2023 ku banda i bários DJ I artista ku lo zona músika Urban.

Ku un logo I nomber nobo Bliss I I love Hip Hop and R&B ta bai selebra nan prome lustro huntu

komo BLISS LOVES HIP HOP.

Ku e logo nobo nos ta ilustra un Kurason trahá di 2 vingerafdruk simbolisando e union di dos

identidat ku un amor pa karnaval. Anto tambe nos ta mira e ‘I’ di Bliss i e ‘I’ di Hip Hop ku a bira un

ku ta simbolisa ku huntu nos ta hasi algu tremendo grandi huntu.

E nomber BLISS LOVES HIPHOP ta nos simbulo signifikando e amor ku tin entre grupo i hende komo

den direktiva i durante karnaval 2023 I pa ku e ambiente ku lo trese na ambos banda. #hopilove

Asina kompanando e tinersnan di tur ana ku a bira grandi I nos miembronan di semper di Bliss nos lo

logra pa un ana mas engrandese Karnaval di Korsou huntu.

Ku e fushon di e grupo partisipantenan por ferwagt e mesun kalidat, ambiente i eksperensha ku a

kustumra kune den zowel BLISS komo I Love HIP HIP and R&B pero bigger and better! Paso ku e

fushon nos lo ofrese e ambiente di 2 grupo den 1 via di e diferente sekshonnan durante marcha pa

ku e banda i e artista i Dj Urban kual bo por kis kua parti ta spreek bo aan mas.

Keda pendiente via nos medionan social pa loke ta nos show di trahe ku lo bai tuma lugá fin di

September I tambe Jump in!

Grupo Bliss Loves Hip Hop tin su preisnan di trahe ta sumamente atraktivo kuminsando for di

solamente 900 florin pa partisipa. Pa mas informashon I inskripshon por check nos medionan social

Bliss Curacao I I Love Hip Hop and R&B, yama of WhatsApp nos via +5999 5215870

Karnaval 2023 ta bira algu “wild” ku Grupo Bliss Loves Hip Hop.

Like this: Like Loading...