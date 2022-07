Geanonimiseerd vonnis vreemdelingenbewaring Venezolanen 14 juli 2022

Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag uitspraak gedaan in het kort geding dat

tegen het Land was aangespannen door tien personen (vier vrouwen en zes mannen) met de

Venezolaanse nationaliteit die zonder een geldige verblijfstitel in Curaçao verblijven. Inzet van

het kort geding was de opheffing van de inbewaringstelling.

De vier vrouwen waren kort voor de behandeling van het kort geding al in vrijheid gesteld, zodat

de rechter alleen nog moest beslissen over de vordering van de andere eisers. Deze eisers

verblijven in het arrestantencomplex Blok 1 van SDKK. Op grond van artikel 5 van het Europees

Verdrag voor de Rechten van de Mens dienen de plaats en de omstandigheden van

vreemdelingenbewaring passend te zijn, en duidelijk te onderscheiden van strafrechtelijke

detentie. Het gerecht heeft geoordeeld dat Blok 1 van SDKK in beginsel aan de voorwaarden

voldoet voor vreemdelingenbewaring. Maar het regime dat door het Land op de eisers wordt

toegepast, is strenger dan het regime voor strafrechtelijk gedetineerden. Eisers moeten achttien

uur per dag in hun cel blijven. De cellen zijn benauwd en donker en de verlichting gaat alleen

aan tussen 19.00 en 21.00 uur. Eisers mogen slechts zes uur per dag uit hun cel. Ook tijdens die

uren hebben eisers geen zicht op de buitenwereld, weinig recreatiemogelijkheden, en geen

zinvolle dagbesteding. Dat is anders bij de strafrechtelijk gedetineerden. Die beschikken

bijvoorbeeld over een sporthal, bibliotheek en werkplaatsen en hebben (daardoor) ook zicht op

de buitenwereld. Het gerecht acht het regime dat op de eisers van toepassing is, zeker nu deze

situatie al sinds 31 mei 2022 voortduurt, ontoelaatbaar. Het Land handelt daarmee onrechtmatig.

Het gerecht heeft daarom de opheffing van de bewaring bevolen. Voor twee van de zes eisers

geldt de opheffing alleen als hun op 17 juli 2022 geplande repatriëringsvlucht naar Venezuela

geen doorgang vindt.

