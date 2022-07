Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

CONSEHO DI MINISTER DI REINO NO A TUMA DECISION RIBA E PAGO DI 5%

Manera a wordo anuncia den e siman aki, Gobierno di Hulanda no ta di acuerdo pa paga e 5% na empleadonan publico. Segun Gobierno Hulandes, debi cu Parlamento a haci cambio na e ley di Wever-Croes Norm, nan ta di opinion cu Aruba no a cumpli y pues no por paga empleadonan publico.

Gobierno di Aruba a reacciona mesora pa indica cu no ta di acuerdo cu esaki, pasobra ningun Gobierno, ni di Aruba, ni di Hulanda por duna un instruccion na Parlamento siendo Parlamento un entidad autonomo. Gobierno no por bisa Parlamento kico pa haci y kico no pa haci. Sigur no si ta trata di su derecho fundamental di trece amienda den leynan.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a indica cu Gobierno di Aruba y Hulanda ta sigui den deliberacion e dianan aki riba e topico aki. E tema aki no a wordo trata den Conseho di Minister di Reino e luna aki, pasobra ta wordo delibera na e momentonan aki. Diaranson otro siman Minister President Evelyn Wever-Croes ta reuni cu Secretario di Estado van Huffelen, pa sigui delibera y pa yega na un solucion. Prome Minister un biaha mas ta pidi tur ciudadano pa keda trankil mientras cu Gobierno lo atende cu esaki un biaha mas cu determinacion.