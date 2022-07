Minister Plenipotenciario Interino, Señor Ady Thijsen:

ARUBA TIN ESPACIO PA SIGUI NEGOCIA CU HULANDA

Apesar cu e tema di aanwijzing no tawata un punto di agenda den Conseho di Minister di Reino diabierna 15 di juli, Minister Plenipotenciario Interino, Señor Ady Thijsen a splica cu ta importante pa corda cu CFT ta un organo cu ta duna conseho y esey ta e procedura cu a tuma luga esta, nan a conseha pa Aruba haya un ‘aanwijzing’. Aworaki e conseho ey ta wordo evalua y Aruba ta ricibi espacio pa reacciona riba e conseho aki. Esaki, segun señor Thijsen ta un procedura normal.

Kico Aruba ta bay haci awo? Señor Thiisen a remarca cu si analisa e hechonan, ta mira cu na aña 2020, Aruba tabatin surplus, Aruba tawata bayendo den e bon direccion den gobernacion di Gabinete Wever-Croes I. Despues Covid a bin y mester tene cuenta cu e consecuencia di e pandemia aki cu tawata hopi devastador pa nos pais. Ariba esaki tambe, tin e impacto cu e situacion entre Rusia y Ukraina tin riba situacion financiero di Aruba y otro paisnan inlcuyendo Hulanda. Den tur esaki, señor Thijsen ta enfatisa cu mester crea espacio pa sigui negocia.

“Aruba tin espacio pa sigui negocia cu Hulanda pa motibo cu nos no ta den un situacion normal. Mi ta positivo cu nos tin bon argumento y cu nos lo sali for di e impase. Na e momento aki, Aruba no ta den un situacion normal y no por keda pone condicionnan. Tin un grens. Pero mester tin espacio pa sigui negocia pasobra ta hunto so nos lo sali for di e empase aki”, señor Thijsen a enfatisa.

Aruba ta parti di Reino y nos mester yuda otro manera Statut ta indica. E problema ta nos tin diferencia di opinion. E conclusion cu por a tuma di loke Secretario di Estado, Alexandra van Huffelen a bisa, ta cu e tambe kier duna espacio y cu por haya un solucion pa Aruba y tambe pa Hulanda.